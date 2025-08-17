Agencias

Norma Duval recuerda con dolor a su sobrino en el primer aniversario de su trágica muerte: "Que lento es el duelo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Este 15 de agosto, Norma Duval ha compartido en sus redes sociales un emotivo mensaje recordando a su sobrino Juan Carlos Rojas, justo un año después de su inesperada y trágica muerte. El joven, hijo mayor de la fallecida Carla Duval, partió a los 36 años, tan solo dos meses después de haberse convertido en padre.

Norma, muy unida a él desde la infancia y volcada en su cuidado tras la muerte de su hermana, ha hecho público su homenaje con unas palabras llenas de cariño y nostalgia: "Ya un año, que rapido pasa el tiempo y que lento es el duelo. Siempre en nuestro corazón", acompañadas de una fotografía del joven junto a su abuela materna, tal y como ha señalado. La vedette, que ha preferido vivir este duelo en la intimidad de su familia, no ha podido ocultar durante este año el enorme vacío y el impacto que esta ausencia ha dejado en sus vidas.

Un año después, la familia opta por la privacidad y el recuerdo privado en honor a Juan Carlos, que ha dejado como el mejor legado a un bebé que mantiene viva la esperanza y el amor por el futuro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El incendio de Ourense entra en León por Gestoso y provoca otro nivel 2 y evacuaciones

El incendio de Ourense entra

Médicos sudaneses denuncian 31 muertos en un nuevo bombardeo atribuido a los paramilitares en Darfur

Médicos sudaneses denuncian 31 muertos

Francia denuncia la detención "infundada" en Malí de su ciudadano Yann Vezilier, acusado de desestabilizar el país

Francia denuncia la detención "infundada"

Crónica del RCD Mallorca - FC Barcelona, 0-3

Crónica del RCD Mallorca -

El servicio ferroviario entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido, al menos, hasta mañana al mediodía

El servicio ferroviario entre Madrid