Harry Kane y Luis Díaz dan la Supercopa al Bayern

El Bayern conquistó este sábado la Supercopa de Alemania tras vencer (1-2) a domicilio al VfB Stuttgart, primer título de la temporada en el fútbol alemán, rebautizado desde este año con el nombre de la leyenda Franz Beckenbauer.

El equipo de Múnich, que no ganaba la Supercopa desde 2022, se impuso en el MHPArena con la pegada de sus dos estrellas arriba. El inglés Harry Kane adelantó al campeón de la Bundesliga a los 18 minutos y el colombiano Luis Díaz, flamante fichaje de esta temporada, firmó el segundo en el minuto 77.

El Stuttgart logró su gol por medio de Jamie Leweling, después de topar varias veces con Manuel Neuer bajo palos, pero ya en el descuento. La celebración fue bávara, la undécima Supercopa de su palmarés y la primera bajo el nombre de la leyenda del Bayern, que falleció en 2024, Franz Beckenbauer Supercup.

