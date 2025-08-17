Agencias

El domingo cierra el puente de agosto con más de 7.100 vuelos de programados

Por Newsroom Infobae

Guardar

Este domingo se operarán 7.102 vuelos en España, 32 menos que un año antes, dando por finalizado un puente de agosto en el que Aena tenía previstos 28.134 vuelos.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas será el que más vuelos registre en la jornada de este domingo, con 1.128 operaciones previstas, tan solo 8 menos que en el domingo equivalente en 2024, que fue 18 de agosto.

En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se realizarán 1.071 operaciones aéreas, siendo el segundo día con más vuelos de este puente por detrás del jueves y superando en 42 el número de un año antes.

Palma de Mallorca, tercer aeropuerto por volumen de vuelos, tiene previstas 1.035 operaciones, 23 más, que un año antes, mientras que Málaga-Costa del Sol verá 596 vuelos entre aterrizajes y despegues, seis menos.

El quinto aeropuerto con más operaciones de este domingo es Ibiza, donde se esperan 412 vuelos, 39 menos que en el domingo 18 de agosto de 2024.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Rey visita este domingo el Cuartel General de la UME en Torrejón para conocer su despliegue por los incendios

El Rey visita este domingo

Al menos ocho personas muertas y cuatro desaparecidas por inundaciones en el norte de China

Al menos ocho personas muertas

Los familiares de los rehenes instalarán tiendas de campaña en la frontera con Gaza como parte de la huelga

Los familiares de los rehenes

Seis CCAA estarán este domingo en aviso rojo por altas temperaturas, de 45ºC en Murcia y 44ºC en Sevilla y Córdoba

Seis CCAA estarán este domingo

Israel ataca una central eléctrica a las afueras de Saná utilizada por los rebeldes hutíes de Yemen

Israel ataca una central eléctrica