El Centro Nacional de Huracanes (EEUU) rebaja la categoría del huracán 'Erin' de cinco a cuatro

El huracán 'Erin', el primero de la temporada atlántica, ha reducido su intensidad en las últimas horas, lo que ha permitido al Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos rebajarlo de categoría cinco --la máxima-- de la escala de Saffir Simpson a categoría cuatro.

En este nuevo aviso del CNH, también se han reducido las previsiones de viento hasta velocidades máximas de 220 kilómetros por hora --frente a los 260 de la última comunicación--.

La previsión apunta a que fuertes lluvias afecten este domingo a las Antillas Menores en el norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, precipitaciones que pueden causar inundaciones "considerables" en núcleos urbanos e incluso desprendimientos de tierra.

El servicio meteorológico francés ha suspendido la alerta para sus territorios de ultramar de San Martín y San Bartolomé, al igual que ha hecho el mismo servicio de Países Bajos para Sint Marteen.

