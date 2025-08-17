Agencias

Al menos ocho personas muertas y cuatro desaparecidas por inundaciones en el norte de China

Por Newsroom Infobae

Al menos ocho personas han fallecido y cuatro están desaparecidas desde este sábado a última hora tras inundarse un camping en la Región Autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China.

Alrededor de las 22.00 horas (hora local), una "repentina" crecida del río Urad Rear Banner en la ciudad de Byannur llegaba a la zona de acampada provocando la desaparición de 13 personas, según las autoridades chinas citadas por la agencia de noticias Xinhua.

Tras las labores de búsqueda y rescate a lo largo de la noche, el balance por la mañana ha sido de ocho personas fallecidas, cuatro desaparecidas y un campista rescatado.

Los servicios de emergencia continúan llevando a cabo trabajos para encontrar a los desaparecidos.

En la provincia de Hainan, en el sur del país, este sábado los pescadores han tenido que retrasar su salida al mar después de que el Gobierno la restringiera temporalmente debido a una tormenta tropical.

Al menos 44 personas fallecieron el pasado mes de julio en la capital de China, Pekín, la mayoría en zonas como Miyun y Yanquing, por otro temporal de lluvias torrenciales que provocó evacuaciones, destrozos y cortes del suministro eléctrico.

