Rescatados 16 migrantes llegados a Punta Sa Fragata (Formentera)

Un total de 16 migrantes, de origen magrebí, han sido rescatados este sábado al mediodía, después de haber llegado en una embarcación tipo patera a la línea de costa en Punta Sa Fragata (Formentera).

Según ha informado Delegación de Gobierno en Baleares, a las 13:50 horas se ha procedido al rescate de un total de 16 personas de origen magrebí, en línea de costa en Punta Sa Fragata (Formentera).

En el rescate ha intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Guardia Civil de Formentera y Policía Local de dicha localidad.

