Manolo González: "Llegamos mejor que hace un año"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, se mostró positivo con las "sensaciones buenas" que dejó la pretemporada de cara al curso que comienza este domingo contra el Atlético de Madrid en la primera jornada de LaLiga EA Sports, donde llegan "mejor que hace un año", con jugadores que repiten y la idea más asentada.

"Intentar preparar al equipo para 90 minutos, tenemos un plan A y un plan B. Hay que ver quién juega y quién no, alguno está claro. Llegarán los jugadores que faltan pero era consciente que pudieran no llegar a la primera jornada. La suerte es que han repetido muchos jugadores, se hizo un buen trabajo trayendo a Carlos Romero, recuperando a Roberto, y que Javi se quede", afirmó.

"Eso te ayuda. Los jugadores que han venido ayudan a que la plantilla sea más competitiva pero nos faltan piezas importantes. El equipo le queda su camino, su trabajo, llegamos mejor que hace un año a Valladolid. Las sensaciones de pretemporada han sido buenas", añadió, confiando en que lleguen aún al menos tres jugadores más, que "suban el nivel de la plantilla, que haya competencia".

Por otro lado, el técnico 'perico' insistió en la idea de competir que ha transmitido este verano. "Si has perdido todos los partidos de pretemporada llegas a la jornada uno y esto parece las Fallas, empiezan los incendios. Es importante, te acostumbras a competir al máximo, en pretemporada se ha visto eso", dijo.

González, que destacó también la contratación del veterano delantero Kike García, "un profesional tremendo" que da "muchas variantes", apuntó que tendrá un once para plantar cara al Atlético. "El equipo que sale mañana va a competir bien. El partido es muy exigente, contra un rival que va a pelear la Liga y se ha reforzado muy bien. El equipo tiene que dejarse la piel en el campo, el once y los que saldrán después van a competir", afirmó.

"Un equipo muy duro, con el míster que lleva mucho tiempo con la plantilla, nuevos jugadores con un muy buen nivel. Es un partido difícil pero somos capaces de tumbar a cualquier rival, tenemos que poner las cosas muy difíciles e ir a por los tres puntos. Tenemos que cuidar evitar cometer errores", añadió.

Por otro lado, el técnico del Espanyol se mostró más preocupado por un césped que "no está bien" que por el calor, y confesó que "sería bonito empezar en casa con una buena imagen". Además, González no quiso hablar de Joan García y su marcha al FC Barcelona, y tampoco tuvo opinión para el posible partido de Liga del cuadro azulgrana contra el Villarreal en Miami (Estados Unidos).

"De Miami lo que más me importa es que vive allí Julio Iglesias. Que vayan a jugar el Barça y el Villarreal a Miami no me influye, no me importa. Ni lo he pensado, me da igual. No le he dado ninguna vuelta a eso", terminó.