Israel lleva a cabo una nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha llevado a cabo este viernes una nueva oleada de ataques contra infraestructura militar y subterránea del partido-militar chií Hezbolá en la ciudad de Nabatiye pese al alto el fuego pactado entre las partes el pasado mes de noviembre.

El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa israelíes, Avichai Adraee, ha detallado que en esta zona del sur del país vecino se habían detectado "actividades militares", lo que constituye "una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", si bien por el momento no hay cifras de víctimas.

Israel justifica este tipo de agresiones contra Líbano argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no viola el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El acuerdo, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.