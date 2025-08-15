El papa: "Los agentes de paz en un mundo hecho pedazos son la alegría de la Iglesia"

Roma, 15 ago (EFE).- El papa León XIV afirmó que "las comunidades cristianas pobres y perseguidas, los testigos de la ternura y del perdón en los lugares de conflicto, los agentes de paz y los constructores de puentes en un mundo hecho pedazos son la alegría de la Iglesia", en la homilía de la misa que celebró este viernes en Castel Gandolfo, donde se encuentra para un nuevo periodo de vacaciones.

El pontífice estadounidense celebró misa con motivo de la fiesta de la Asunción en la parroquia de San Tommaso da Villanova, que se encuentra en el palacio pontificio de Castel Galdolfo y luego rezará el ángelus en la plaza de la Libertad de la localidad, lugar de vacaciones de los papas, aunque Francisco nunca acudió.

Añadió en su homilía que estos agentes de paz y constructores de puente, "muchos de ellos son mujeres, como la anciana Isabel y la joven María; mujeres pascuales, apóstoles de la resurrección. ¡Dejémonos convertir por sus testimonios!".

A los fieles instó a no tener miedo de seguir a Cristo. "Con frecuencia puede parecer peligroso, imprudente. Cuántas voces están siempre ahí susurrándonos: “¿Quién te obliga a que lo hagas? ¡Déjalo! Piensa en tus propios intereses”. Son voces de muerte", añadió.

El papa llegó este miércoles a Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, para unos días de vacaciones hasta el 19 de agosto y refugiarse en la localidad donde ya estuvo en julio del calor extremo de la capital y celebrar algunos actos por la zona como un almuerzo con un centenar de personas desfavorecidas.

Tras haber pasado 16 días en julio, regresó a Villa Barberini, otro edificio perteneciente al Vaticano, ya que el palacio apostólico se convirtió en un museo durante el pontificado de Francisco, que nunca acudió de veraneo esta localidad.

En este periodo, tiene previsto además una misa el domingo en el Santuario de Santa Maria della Rotonda tras la que regresará para el rezo del ángelus en Castel Gandolfo y después en el borgo Laudato Si', situado en los jardines del palacio pontificio de Castel Gandolgo, almorzará con un centenar de personas necesitadas de la diócesis de Albano.EFE