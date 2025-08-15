4-1. Xelajú golea a Real Estelí y asegura su puesto en cuartos de la Copa Centroamericana

Redacción deportes, 14 ago (EFE).- El Xelajú guatemalteco goleó este jueves por 4-1 al Real Estelí nicaragüense en duelo del grupo D de la Copa Centroamericana de Clubes de Concacaf, en un resultado que le permitió mantener el invicto y asegurar su presencia en los cuartos de final.

El partido comenzó con Xelajú volcado en la posesión del balón y en busca de abrir el marcador ante un rival bien plantado.

La propuesta del conjunto guatemalteco dio frutos temprano. Al minuto 6, Jesús López habilitó a Yilton Díaz, que definió de derecha para el 1-0.

Con la ventaja, Xelajú mantuvo la presión y, al 14, Juan Cardona rozó el segundo, pero su disparo se fue alto.

La respuesta del Real Estelí llegó al 18, cuando un remate de Carlos Preciado se desvió en un defensor, descolocó al portero Rubén Silva y terminó en el 1-1.

Siete minutos después, Kadeem Cole, asistido por Bancy Hernández, tuvo el segundo para los nicaragüenses, pero su disparo se marchó por encima.

La última ocasión clara de la primera parte fue para Jesús López, al 45+1, pero su remate fue bloqueado por la zaga y frustró el grito de gol en las gradas.

En la segunda parte, la primera ocasión fue para el Real Estelí al 53, con un cabezazo de Héctor Aranda que se fue desviado.

La respuesta de Xelajú llegó dos minutos después. Jorge Aparicio aprovechó un balón en el área para romper el empate y poner el 2-1.

Xelajú sentenció al minuto 83 con una rápida incursión de Claudio de Oliveira, que asistió al paraguayo Pedro Báez para el 3-1.

Ya en el tiempo añadido, al 90+1, Elmer Cardoza cerró la goleada tras un pase de Juan Cardona.

- Ficha técnica:

4. Xelajú: Rubén Silva; Manuel Romero, Kevin Ruiz, Widvin Tebalán, Javier González; Romario Da Silva (m.69, Elmer Cardoza), Yilton Díaz (m.75, Claudio de Oliveira), Jorge Aparicio (m.88, Derrickson Quirós), Juan Cardona; Pedro Baez (m.87, Steven Cárdenas) y Antonio López (m.87 Gerardo Gordillo).

Entrenador: Amarini Villatoro.

1. Real Estelí: Barryl Parker; Joab Gutiérrez, Allans Vargas, Junior Delgado, Henry Niño; Hector Aranda (m.88 Josué Mitchell), Kadeem Cole (m.73 Javier Toledo), Carlos Preciado (m.45 Byron Bonilla); Bancy Hernández y Bryan Ordoñez (m.45 Emanuel Casado).

Entrenador: Otoniel Olivas.

Goles: 1-0, m.6: Yilton Diaz. 1-1, m.18: Carlos Preciado. 2-1, m.55: Jorge Aparicio. 3-1, m.83: Pedro Baez. 4-1, m.90+1: Elmer Cardoza.

Árbitro: José Waldir García Meléndez, de El Salvador. Amonestó Yiltón Diaz, Kevin Ruiz y Javier González del Xelajú. Bancy Hernández y Joab Gutiérrez por el Estelí.

Incidencias: partido del grupo D de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf disputado en el Estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala.