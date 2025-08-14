Agencias

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Por Newsroom Infobae

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este miércoles que si una comunidad autónoma entiende que no puede gestionar la crisis derivada por los incendios con los medios que tiene a su disposición "puede solicitar" al Gobierno "que se declare una emergencia de interés nacional".

En una entrevista en el informativo '24 horas' de 'RNE', Marlaska ha insistido en defender que actualmente "lo importante es la coordinación entre el conjunto de administraciones dentro de sus competencias".

Al mismo tiempo, el ministro ha señalado que es en la comunidad autónoma afectada "donde se residencian principalmente las competencias en materia de protección civil" y, por los tanto, son los gobiernos autonómicos los que tienen "principalmente la responsabilidad" de pedir que "derive o que asuma el Estado" la gestión de la extinción de incendios.

Además, Marlaska ha recordado que la Unión Europea está puesta en conocimiento de la situación de los incendios en España para que puede haber "una petición en un momento dado si las circunstancias se complican aún más o los medios de que disponemos no fueran suficientes".

