Egipto pide explicaciones al Gobierno israelí tras las palabras de Netanyahu sobre un "Gran Israel"

El Gobierno egipcio ha anunciado que ha pedido explicaciones a las autoridades israelíes por las declaraciones vertidas este martes por el primer ministro de este país, Benjamin Netanyahu, defendiendo la idea de un "Gran Israel", un término que incluiría, además de Cisjordania y la Franja de Gaza, una parte del territorio de Egipto y Jordania, entre otros países vecinos.

"Egipto ha exigido aclaraciones sobre este asunto, dadas sus implicaciones de provocar inestabilidad y reflejar un rechazo a la búsqueda de la paz en la región, así como una insistencia en la escalada", ha señalado el Ministerio de Exteriores del país árabe en su cuenta de la red social Facebook, después de "condenar lo que se ha difundido en algunos medios de comunicación israelíes en relación con el denominado 'Gran Israel'".

En este sentido, la cartera diplomática egipcia ha incidido en que este concepto "contradice las aspiraciones de las partes regionales e internacionales que aman la paz y buscan lograr la seguridad y la estabilidad para todos los pueblos de la región".

"Egipto subraya que no hay otro camino para alcanzar la paz que volver a las negociaciones y poner fin a la guerra en Gaza, lo que conducirá en última instancia al establecimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital, sobre la base de la solución de dos Estados y las resoluciones internacionales pertinentes", ha concluido El Cairo.

Preguntado por si "siente una conexión" con una "visión" del Gran Israel en una entrevista con la cadena de televisión israelí i24News transmitida el martes por la noche, Netanyahu afirmó que "mucha".