Una delegación de Hamás se reune este miércoles con representantes egipcios para "detener la guerra" en Gaza

Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se reunirá este miércoles en El Cairo con las autoridades egipcias para abordar "formas de detener la guerra" en la Franja de Gaza y lograr la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino.

Así lo ha anunciado Taher al Nunu, uno de los principales asesores de Hamás, en un comunicado difundido en el diario 'Filastín' en el que ha precisado que el grupo encabezado como en otras ocasiones por Jalil al Haya ha llegado este martes a la capital del país árabe "para mantener conversaciones con funcionarios egipcios sobre los últimos acontecimientos relacionados con la guerra de exterminio en Gaza y la situación general en Cisjordania, Jerusalén y Al Aqsa".

"La delegación ha iniciado conversaciones preliminares para las reuniones que comenzarán mañana miércoles y que se centrarán en las formas de detener la guerra en la Franja, introducir ayuda, poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo en Gaza y establecer relaciones internas palestinas para alcanzar acuerdos nacionales sobre todas las cuestiones políticas", ha agregado sobre un encuentro en el que también espera abordar "las relaciones bilaterales con nuestros hermanos de Egipto y formas de desarrollarlas".

Hamás aseguró a principios de agosto estar "preparado" para "negociaciones inmediatas" si se pone fin a la grave crisis humanitaria y la "hambruna" terminan en la Franja de Gaza, donde entonces habían muerto más de 60.200 personas desde el inicio de la ofensiva israelí contra el enclave, una cifra que en cuestión de días ha aumentado hasta las 61.600 personas.