Agencias

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este miércoles que si una comunidad autónoma entiende que no puede gestionar la crisis derivada por los incendios con los medios que tiene a su disposición "puede solicitar" al Gobierno "que se declare una emergencia de interés nacional".

En una entrevista en el informativo '24 horas' de 'RNE', Marlaska ha insistido en defender que actualmente "lo importante es la coordinación entre el conjunto de administraciones dentro de sus competencias".

Al mismo tiempo, el ministro ha señalado que es en la comunidad autónoma afectada "donde se residencian principalmente las competencias en materia de protección civil" y, por los tanto, son los gobiernos autonómicos los que tienen "principalmente la responsabilidad" de pedir que "derive o que asuma el Estado" la gestión de la extinción de incendios.

Además, Marlaska ha recordado que la Unión Europea está puesta en conocimiento de la situación de los incendios en España para que puede haber "una petición en un momento dado si las circunstancias se complican aún más o los medios de que disponemos no fueran suficientes".

((Seguirá ampliación))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

España respalda la propuesta de

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Belarra admite que "es un

El Rey traslada a Guardiola su "solidaridad" con los vecinos afectados por los incendios en Extremadura

El Rey traslada a Guardiola

Un incendio en la A-2 obliga a los Bomberos a usar por primera vez un contenedor inundable

Un incendio en la A-2

El fuego asola España: dos fallecidos, una veintena de heridos, miles de evacuados y hectáreas quemadas

El fuego asola España: dos