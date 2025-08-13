Johanna Zott, el apoyo incondicional de Pablo Urdangarin: así es el lado más cariñoso de la pareja

Pablo Urdangarin y Johanna Zott han protagonizado este fin de semana una imagen de pareja consolidada y feliz durante el primer partido de la temporada del Fraikin BM Granollers. La joven acudió a las gradas acompañada por su madre, Elena Sophie, y su hermana pequeña, llevando una llamativa bolsa de regalos con un estampado de corazones.
Aunque al inicio las tres se mostraron animadas y conversaban sonrientes, pronto dieron muestras de cierto aburrimiento, con algún que otro bostezo incluido. Aun así, Johanna no dudó en aplaudir tímidamente la actuación de su novio, pese a que el equipo no consiguió la victoria frente al Toyoda Gosei.
La joven también tuvo un gesto amable con un hombre en silla de ruedas con quien conversó durante la cita deportiva, demostrando su cercanía y simpatía. Al final de la jornada, Pablo y Johanna acapararon todas las miradas con un momento de lo más tierno: él le besó la mano y la mejilla antes de abandonar la pista, sellando así una tarde en la que el amor fue protagonista.
Finalmente, la joven quiso compartir su cariño y apoyo con el resto del vestuario, entregando un regalo a un compañero de equipo de Pablo, gesto que puso el broche a una jornada que, a pesar del resultado deportivo, fue especial para la joven pareja.