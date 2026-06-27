Los bomberos de la Diputación de Badajoz ayudarán en las labores de rescate en una zona turística de Caracas (Venezuela)

El equipo especializado del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ha partido este sábado hacia Venezuela, donde trabajarán en las labores de rescate de una zona turística de Caracas.

El equipo parte este sábado desde el aeropuerto de Torrejón de Ardoz (Madrid) para ayudar tras los dos terremotos registrados en el país latinoamericano y permanecerán allí diez días.

El gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, José Antonio Palanco, ha precisado que, en principio, se les ha asignado como área de trabajo una zona de hoteles cerca de la playa, en Caracas. Así, el equipo desarrollará su misión en una de las áreas más castigadas por el terremoto, donde deberá intervenir en un complejo formado por varios hoteles y un hospital completamente derruido situado junto a la costa.

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El contingente del CPEI está integrado por diez bomberos con amplia experiencia en intervenciones de alta complejidad, que van acompañados de un perro de rescate. Entre ellos figuran sargentos, jefes de parque y especialistas en estructuras colapsadas, apuntalamientos, búsqueda técnica y rescate con unidades caninas, según ha informado la Diputación de Badajoz en un comunicado.

El equipo salió este pasado viernes, por la tarde, de Badajoz rumbo a Torrejón de Ardoz con sus vehículos, que traerán de vuelta sus compañeros. El viaje hasta Caracas ha partido a las 12,00 horas y durará unas nueve horas. La llegada está prevista, en hora local, a las 15,00 horas, teniendo en cuenta la diferencia de seis horas con Venezuela.

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MÁS DE 3.000 KILOS DE MATERIAL

El contingente extremeño viajará con seis palés y más de 3.000 kilos de material, entre herramientas especializadas para rescate en estructuras colapsadas, equipos de búsqueda, rescate y perforación, material sanitario y primeros auxilios, además del equipamiento necesario para garantizar la autosuficiencia del operativo durante toda la misión.

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El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios ha agradecido públicamente la colaboración de las entidades y empresas que han contribuido a preparar este operativo de emergencia. En este sentido, ha destacado la aportación de Cruz Roja, que ha facilitado material humanitario -como camas, mantas, sacos de dormir, kits de higiene, desinfectante de manos y agua potable-, así como la colaboración de Lidera Servicios, Carrefour Badajoz y la Farmacia Mediero Almendros.

Asimismo, el CPEI ha reconocido la coordinación y el respaldo institucional prestados por el Gobierno de España y por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia y de la Consejería de Presidencia, Interior y Emergencias, cuya colaboración "está siendo fundamental" para hacer posible la activación de este operativo solidario.

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