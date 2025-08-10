Localizado sin vida el motorista desaparecido desde el sábado en Zamora

El motorista de 55 años desaparecido desde el sábado en la N-631 en la provincia de Zamora ha sido localizado sin vida este domingo, 10 de agosto, en la carretera ZA-100, en el término municipal de Pueblica de Valverde.

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de Gregorio Bastante en el kilómetro 26,500 de la citada carretera sobre las 13.15 horas, en el marco de un dispositivo de búsqueda que desplegó la Benemérita en la noche del sábado 9 de agosto tras conocerse la desaparición.

La Guardia Civil de Zamora ha desplegado un dispositivo de búsqueda para localizar a Gregorio Bastante, un motorista de 55 años que desapareció la noche del sábado 9 de agosto en la N-631 entre el municipio de Tábara y el puente de La Estrella (Zamora).

Los familiares del desaparecido presentaron la denuncia el sábado a las 23.00 horas, cuando perdieron la pista del varón en la N-631 entre Tábara y el Puente de la Estrella.

El varón viajaba en compañía de un grupo de moteros con su motocicleta BMW R-850 de color gris con matrícula 6690DMW y vestía de color negro con chaleco naranja y la inscripción 'GOYO'.