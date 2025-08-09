Agencias

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia vuelven a hacer las maletas en su primer verano como padres

En su primer verano como padres, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no han parado de hacer planes y recorrer destinos. Desde que nació el pequeño Carlo, la pareja ha aprovechado cualquier ocasión para viajar: en junio volaron a Italia para celebrar el cumpleaños del hermano de él, poco después asistieron a la boda de su amiga Patty Sánchez, disfrutaron de unos días en familia con Mar Flores en Ibiza y también hicieron una escapada a Málaga. Ahora, vuelven a hacer las maletas para otra salida en familia, demostrando que están viviendo una temporada estival llena de movimiento y momentos especiales.

En esta ocasión, Alejandra y Carlo han puesto rumbo a un nuevo destino acompañados por su hijo y la niñera. A su llegada al aeropuerto de Madrid, se les pudo ver conversando con una de las trabajadoras antes de pasar el control de seguridad, en un ambiente relajado y cómplice.

Sin desvelar cuál será su próxima parada, la pareja mantiene la discreción sobre este nuevo viaje, aunque a la vista está que están decididos a exprimir al máximo su primer verano junto al pequeño, combinando compromisos familiares y tiempo de descanso.

