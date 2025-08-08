Trump prevé un intercambio de territorios entre Ucrania y Rusia en un futuro acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que prevé reunirse "muy pronto" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y aunque no ha querido revelar cuándo ni dónde tendrá lugar esta cita, sí que ha sugerido que, de cara a un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, habrá un "intercambio de territorio" entre ambos países.

Trump, que ha evitado dar detalles de su futura reunión con Putin para no "eclipsar" el acuerdo suscrito este viernes en la Casa Blanca por los líderes de Armenia y Azerbaiyán, sí ha adelantado que "la ubicación será muy popular, por muchas razones".

Ha reconocido que le habría gustado verse antes con el mandatario ruso, pero ha apuntado que las cuestiones de seguridad pueden haber demorado las gestiones para organizar la cita.

Asimismo, ha sugerido que en las próximas horas se conocerán más detalles de una iniciativa diplomática en la que aún está por ver el papel que desempeñará el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, después de que Trump haya reconocido que no pedirá a Putin que se vea con él.

El mandatario norteamericano, que sostiene que sin él habría habido una "guerra mundial", ha afirmado que existe una "oportunidad" de poner fin al conflicto y, en cuanto a posibles concesiones, ha sugerido que "habrá un intercambio de territorios" que beneficiará a los dos países vecinos.

Zelenski siempre ha defendido que no cederá territorio alguno a Rusia, incluidas aquellas zonas del este que permanecen ocupadas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.