Taiwán aprueba ayudas de 1.800 millones de dólares para paliar efecto de lluvias en el sur

Taipéi, 8 ago (EFE).- El Gobierno de Taiwán aprobó un proyecto de ley que permitirá destinar hasta 56.000 millones de dólares taiwaneses (unos 1.876 millones de dólares estadounidenses) a la reconstrucción de las regiones del sur de la isla, gravemente afectadas por un tifón y fuertes lluvias torrenciales el mes pasado.

La ley, que aún debe recibir el visto bueno del Parlamento, contempla ayudas para las zonas afectadas por el tifón Danas y las lluvias de finales de julio, incluidas las ciudades sureñas de Tainan y Kaohsiung, así como los condados de Chiayi y Pingtung, indicó la agencia taiwanesa de noticias CNA.

Según el proyecto, que estaría en vigor hasta finales de 2027, los 56.000 millones de dólares taiwaneses se asignarían a la reparación y reconstrucción de infraestructura, sistemas eléctricos, redes de telecomunicaciones y televisión por cable, además de sitios de patrimonio cultural y otras instalaciones públicas.

Los fondos también contribuirían a la recuperación del sector privado local, especialmente la agricultura, la pesca, el turismo y las industrias culturales, y a los hogares que sufrieron pérdidas financieras mediante subsidios, compensaciones y otras medidas.

En un comunicado, el Yuan Ejecutivo (Gobierno) señaló que el tifón y las lluvias posteriores provocaron daños en 43.000 viviendas y más de 3.500 postes eléctricos, al tiempo que causaron "importantes pérdidas" en carreteras, infraestructuras hidráulicas, instalaciones agrícolas y ganaderas.

De hecho, las pérdidas del sector agrícola y pesquero del sur de la isla se estiman en 3.280 millones de dólares taiwaneses (109 millones de dólares).

El tifón Danas golpeó la densamente poblada costa oeste de Taiwán a principios de julio, con vientos récord que provocaron dos muertos y más de 500 heridos. Las lluvias torrenciales posteriores dejaron, al menos, cinco fallecidos y 78 heridos.

La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán informó este viernes de la formación de la tormenta tropical Podul, la undécima de la temporada en el Pacífico, registrada esta madrugada sobre aguas situadas a unos 2.660 kilómetros al este de Eluanbi, en el extremo sur de la isla.

Según el organismo, la tormenta se desplazará hacia el oeste y podría afectar a Taiwán entre el miércoles y el jueves de la próxima semana.

Según la plataforma de seguimiento de fenómenos meteorológicos Zoom.earth, Podul podría intensificarse hasta convertirse en un tifón la noche del sábado, y su trayectoria actual indica que podría tocar tierra en la costa este de la isla el miércoles. EFE