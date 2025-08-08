Evo Morales dice que el voto nulo no le abrirá "las puertas a la derecha" en Bolivia

La Paz, 8 ago (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró este viernes que el voto nulo no será el que le abra "las puertas a la derecha" en las elecciones generales del 17 de agosto.

El exlíder oficialista, que no pudo inscribirse como candidato, empezó una campaña para que sus seguidores no voten por ningún aspirante a la Presidencia.

"No es el voto nulo el que le abre las puertas a la derecha. A la derecha le abren las puertas quienes proscribieron y quienes se beneficiaron de la proscripción de Evo y de las organizaciones sociales del Instrumento Político. A la derecha le abre las puertas la desastrosa gestión del gobierno de Luis Arce.", escribió Morales (2006-2019) en la red social X.

Las últimas encuestas electorales colocan a los opositores Samuel Doria Medina de la alianza Unidad y al expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) de alianza Libre, como los candidatos con mayor intención de voto.

Morales que tiene una inhabilitación constitucional para buscar un cuarto mandato presidencial intentó inscribirse en los comicios con el partido Partido Nacional de Acción Boliviano (Pan-Bol) ya que recientemente perdió su liderazgo de casi 30 años en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Sin embargo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no permitió la inscripción de Pan-Bol, debido a que el partido perdió su personalidad jurídica.

El exmandatario también está alejado del presidente Arce por diferencias en el manejo del Gobierno y por la candidatura presidencial del MAS. Esto provocó una ruptura en el oficialismo que venía gestándose desde la crisis política del 2019.

Arce renunció a reelección y el MAS eligió al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo como candidato oficialista, sin embargo, las encuestas recientes lo colocan por debajo del 3 % de intención de voto.

"A la derecha le abren las puertas las listas de candidatos y candidatas que no representan los intereses populares. El voto nulo no legitima el retorno de la derecha, lo denuncia por fraudulento. El voto nulo es la última opción que queda a quienes pensamos que estas elecciones son ilegítimas.", insistió Morales en su mensaje de redes sociales.

Los seguidores de Morales han abierto casas de campaña para llamar al voto nulo en varias regiones del país y esta jornada en la ciudad central de Cochabamba se realizará una caravana para impulsarlo.

El exmandatario tiene una orden de captura por un caso de trata agravada de personas, por supuestamente haber tenido una hija con una menor de edad cuando era presidente. Por esto, Morales se mantiene desde el año pasado en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, rodeado por al menos 2.000 de sus seguidores quienes lo protegen de una captura.

Los bolivianos elegirán al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio en menos de dos semanas y en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible y una inflación que ha encarecido los productos de primera necesidad.EFE

