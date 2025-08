Claudia Martínez se rinde a los pies de Aitana: "Hace lo que le da la gana"

La influencer Claudia Martínez ha confesado al equipo de Europa Press su admiración por Aitana, justo momentos antes de entrar en el último concierto de la artista catalana en Madrid. Aunque reconoce que hasta ahora no había asistido a ninguno de sus shows en solitario, la joven aseguró haber coincidido con la cantante en numerosas ocasiones: "La he visto muchísimas veces, nunca en un concierto suyo, siempre en Los 40 o en Quevedo. Pero me encanta, hace lo que le da la gana, que me gusta eso. Es lo que hay que hacer", explicó, destacando la autenticidad y el carácter decidido de la cantante como los aspectos que más le atraen de su carrera.

Sobre las críticas surgidas en torno al sonido de los conciertos, la ex Superviviente quitó hierro al asunto, recalcando que las referencias que le han llegado son muy positivas: "¿Sí? Ellos estuvieron en el Barcelona y me han dicho que fue increíble. Así que yo tengo muchas expectativas, porque además es el último y creo que va a haber sorpresas. Yo creo que sí". Entre risas, también compartió la ilusión con la que acudía al Metropolitano: "Bueno, mi sobrino dice que va a venir no sé quién, no sé cuánto".

De este modo, Claudia Martínez se suma a los numerosos rostros conocidos que arropan a Aitana en el cierre de su gira, subrayando su apoyo incondicional a la artista y anticipando una noche "llena de sorpresas" para los fans de la cantante.