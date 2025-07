Médicos del Mundo denuncia falta de medios y medicamentos para afrontar la crisis en Gaza

Toledo (España), 31 jul (EFE).- La organización Médicos del Mundo denuncia que el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria está provocando una falta de medios, material y medicamentos generalizado que dificulta afrontar la "crisis sanitaria" que se vive en la Franja de Gaza.

"No pueden tratar las heridas, no pueden tratar a las personas amputadas, no pueden tratar las quemaduras, no pueden tratar enfermedades crónicas, no pueden tratar diarreas o infecciones respiratorias agudas: esto genera una situación muy complicada desde el punto de vista de atención sanitaria", advierte en una entrevista telefónica con EFE el director del Departamento de Salud y Movilización Social de Médicos del Mundo, Ricardo Angora.

Angora participa este jueves en Toledo (centro de España) en la I Jornada sobre Cooperación Internacional 'La asistencia sanitaria en zonas de conflicto: una mirada a Gaza', donde explicó las condiciones en las que su ONG está trabajando en la zona de conflicto.

El representante de la organización advierte que la demanda de atención sanitaria ha ido incrementándose como consecuencia del conflicto, pero el actual bloqueo de ayuda por parte de Israel provoca que no haya medios para afrontarlo.

Los médicos no tienen, señala, "ni fórmulas ni productos de nutrición terapéutica para poderlos atender" en los casos de desnutrición severa, pero tampoco para tratar a los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes o el cáncer, que están "condenados".

Angora advierte también del impacto en la salud mental de una población "traumada" y bajo un "estrés agudo" por el duelo por pérdida de familiares "muy difícil hacer frente".

"Los problemas de salud mental lo que hacen es que incapacitar a las personas en una situación en la que la supervivencia está muy complicada en el día a día", dice.

El representante de Médicos del Mundo señala que las condiciones actuales de la población gazatí han derivado en una crisis de salud pública por una "falta de higiene", con "miles de toneladas de residuos orgánicos" sin recoger, insuficiente abastecimiento de agua limpia o hacinamiento.

Como consecuencia de ello, los médicos advierten de un incremento generalizado de enfermedades transmisibles como son las infecciones de vía respiratoria, diarreicas, sarna, varicela, ictericia como consecuencia de hepatitis, dermatitis cutáneas o incluso meningitis y sarampión.

Angora pone el foco también en la salud sexual y reproductiva, ya que se estima que hay unas 50.000 embarazadas en Gaza, lo que significa 180 partos al día.

"Solo el 50 % están siendo atendidos en centros sanitarios", advierte el médico, quien señala el incremento del índice de prematuridad de los niños, a la vez que "no hay incubadoras suficientes para todos".

"Ahora mismo hay una desnutrición grave: la gente no tiene alimentos para poder subsistir", lamenta Angora, quien apunta a que la situación "no se puede comparar" con otras crisis humanitarias, porque "al otro lado de los puestos de paso a la Franja de Gaza hay cientos de camiones esperando con ayuda humanitaria a entrar".

"Es una hambruna deliberada", asegura.

Angora reclama el fin de las hostilidades en Gaza y "que se acabe el bloqueo" y se permita la entrada de ayuda humanitaria, así como restablecer la energía eléctrica, combustible y "que las aguas residuales puedan ser tratadas con las depuradoras". EFE