Rappel, su enigmática respuesta a si la Reina Letizia le ha pedido consejo: "Eso es secreto profesional"

'Y ahora Sonsoles', con Sonsoles Ónega a la cabeza, ha celebrado este jueves el éxito rotundo de su tercera temporada en las tardes de Antena 3 con una gran fiesta a la que han acudido gran parte de sus colaboradores. Entre ellos Rappel, que se ha deshecho en piropos con la presentadora, de la que confiesa que es "un encanto de señora. Cariñosa, simpática, sencillísima, muy humana, muy buena compañera". "¿Qué quieres que te diga? Yo estoy encantado de estar trabajando con ella" reconoce.

Una cita muy especial en la que Sonsoles ha expresado que, aunque le encantaría que la Reina Letizia -con la que tiene una gran amistad desde hace años- visitase un día su programa, ella no se lo pedirá para no ponerla en el compromiso. "Yo lo veo posible, a lo mejor un día ¿no? Podría entrar perfectamente. No digo estar de colaboradora fija, pero un día no pasaría nada" apunta el popular vidente.

¿Conoce él a su Majestad? Como nos ha contado, "la conozco poco. Conozco mucho a doña Sofía. Y conocí muchísimo a la reina madre, a doña María de las Mercedes, muchísimo. Fue gran amiga mía, una gran clienta mía en mi época de modisto. Pero a doña Letizia la he tratado muy poco". "Lo que he percibido cuando he estado con ella es que me parece una mujer muy natural, sencilla. Y bueno, es una mujer de su tiempo".

Enigmático, Rappel ha dejado en el aire si la Reina Letizia le ha pedido consejo o le ha preguntado algo cuando han coincidido: "Eso ya no lo puedo decir. Eso es, claro, entre nosotros, claro. Yo ciertas cosas de un personaje muy famoso no lo puedo revelar. Eso es secreto profesional" desvela, dejando en el aire si la madre de la Princesa Leonor ha requerido alguna vez sus servicios.

Cambiando de tema, el tertuliano se ha pronunciado sobre la depresión posparto que está atravesando Isa Pantoja tras convertirse en madre de su segundo hijo, Cairo, el pasado 22 de junio. "Se tiene que animar. ¿Cómo puede estar depresiva después de haber sido mamá? La cabeza la puede controlar porque ella está en su sanojuicio, no está tonta. Y ella sabe muy bien lo que tiene, un bebé precioso en sus brazos. Y hay que cuidar, ya no por ella, por el bebé. Ella tiene que dar un ejemplo de ser una mujer con dos narices y que va a criar a ese bebé con mucha ilusión y con mucha fuerza" opina contundente.

Respecto a si vaticina si en un futuro habrá reconciliación entre la peruana y su madre, Isabel Pantoja, Rappel se muestra claro: "Eso se arreglará. Seguro". "Yo la conozco a Isabel desde toda la vida. Y Isabel es una mujer que tiene muy buenos sentimientos. Lo que pasa es que, como buena leo, es un poco bruta, cerrada en sí misma. Y es como que ella, pues bueno, hay un tira y afloja. Pues yo no voy. Pues si no vienes, pues no voy yo. Tonterías, pero al final habrá buen rollo. Entre madre-hija y con los nietos por el medio. Claro que se va a arreglar. Seguro. Ahí tiene que haber un buen rollo y una bonita armonía. Y que llegue tarde o temprano" concluye, ofreciéndose a ejercer de intermediario si la tonadillera se lo pidiera.