Terelu Campos asegura que "no hay ningún problema" entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio

En mitad de la polémica que ha servida por la última exclusiva que ha hecho su hermana Carmen, Terelu Campos se ha dejado ver en el aeropuerto de Madrid junto a una de sus mejores amigas para disfrutar de un viaje "por una vez en mi vida".

La colaboradora de televisión no ha querido desvelar el destino que ha elegido porque "para una vez en mi vida que me voy", quiere disfrutar con tranquilidad ya que "no sé cuántos años hace que no viajo".

En cuanto a la relación entre su hermana y su hija, Terelu ha comentado que "no hay ningún problema, auque no os lo creáis, no hay ningún problema" y, por la misma línea que hace unos días, acusaba a la prensa de ser los culpables del conflicto que ha habido entre Alejandra y José María: "Ay, de verdad... si es que el problema lo generáis más vosotros".

Por último, la hija mayor de María Teresa Campos ha asegurado estar "muy contenta" tras publicarse que va a presentar una sección este verano en el programa 'Fiesta' de Telecinco, y espera que "hagamos una cosa bonita y que a la gente le guste, trabajamos todos para el público".