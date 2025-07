Ventas del Prime Day caen 41% en el primero de los cuatros días del evento

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc apostó fuerte este año al ampliar su venta anual de verano Prime Day de dos a cuatro días, con la expectativa de que la extensión daría a los compradores más tiempo para navegar por los millones de ofertas de su extensa tienda web. Los resultados preliminares son desalentadores, lo que aumenta la presión para los días que quedan del evento.

Momentum Commerce, que gestiona las ventas online de 50 marcas de diversas categorías de productos y precios, afirmó que sus ventas en Amazon se desplomaron un 41% el martes en comparación con el inicio del Prime Day del año pasado.

El vicepresidente de Amazon Prime, Jamil Ghani, dijo que estaba muy satisfecho con la participación. La prolongación del evento ha animado a los compradores a buscar más “tesoros”, según John Shea, fundador y director ejecutivo de Momentum. Los consumidores están navegando y llenando sus carritos de la compra, pero posponen la decisión de comprar por si surgen mejores ofertas. Las rebajas más cortas del Prime Day generaban más urgencia, porque los compradores temían perderse los descuentos, afirmó.

Las ventas de Momentum Commerce durante los cuatro días aún podrían aumentar un 9,1% en comparación con el evento de dos días del año pasado si más usuarios que están navegando realizan compras en los últimos días, dijo Shea. Momentum gestiona las ventas en nombre de marcas como Crocs, Beats y los masajeadores Therabody, y genera alrededor de US$7.000 millones en ventas anuales en Amazon, lo que le proporciona una amplia muestra para evaluar el Prime Day.

“Todo depende del éxito de esta estrategia de cuatro días”, afirmó Shea. “Amazon sacrificó mucho el primer día. Es un año tremendamente impredecible e incierto”.

Este evento anual se ha convertido en un indicador del estado de ánimo de los consumidores desde que la guerra comercial del presidente Donald Trump ensombreció las perspectivas económicas. Amenazó con aranceles de hasta el 145% a las importaciones extranjeras, que luego se retrasaron para dar tiempo a las negociaciones, lo que dificulta determinar dónde se estabilizarán los precios. Bloomberg informó anteriormente que algunos comerciantes online recortaron los descuentos o se retiraron por completo del Prime Day debido a las perspectivas poco claras.

Amazon duplicó la duración de la venta anual porque los compradores indicaron que querían más tiempo para navegar por las ofertas, dijo el miércoles el director de Amazon Prime, Jamil Ghani, en una entrevista en Bloomberg Television. Los compradores se decantaron por “productos de primera necesidad”, como tiras blanqueadoras para los dientes, que es la categoría de más rápido crecimiento en Amazon, dijo, y añadió que la empresa estaba “satisfecha con la participación” y que aún es “muy pronto”.

