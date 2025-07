Eugenia Martínez de Irujo, más esquiva que nunca para no opinar sobre la detención de su excuñado Cayetano

Una semana después de su detención tras protagonizar un altercado con varios agentes de la Policía en un conocido local de comida rápida de la madrileña calle Atocha, Cayetano Rivera continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la actualidad.

Mientras el torero, muy afectado por lo sucedido, guarda silencio y se refugia en su hijo Cayetano (7) -fruto de su matrimonio con Eva González, con el que está pasando unos días de vacaciones en Mallorca- su abogado Joaquín Moeckel está sopesando la posibilidad de tomar medidas legales si se confirma que la Policía se extralimitó en sus funciones deteniendo a Cayetano de una manera "desproporcionada" por un alterado sin importancia en una hamburguesería.

Las reacciones del entorno del diestro no han tardado en sucederse, y todas están en la misma línea, la de la discreción y la prudencia respetando el deseo del hijo de Carmen Ordóñez de llevar este delicado asunto lejos del foco mediático. Mientras su hija Lucía Rivera ha guardado silencio en el concierto de Marc Anthony en Marbella, su madre Blanca Romero, exmujer del torero, ha asegurado que Cayetano siempre ha sido muy "pacífico". Eva, por su parte, ha marcado distancias con su exmarido y, lejos de salir en su defensa, ha dejado claro que "no es a mi a quién tenéis que preguntar".

Francisco Rivera, que se enteraba por la prensa de su detención, no dudaba en interrumpir sus vacaciones en Las Vegas con Lourdes Montes para regresar a España y arropar a su hermano en este momento tan complicado; y Julián Contreras, que no tiene una relación fluida con su hermano, entraba en directo en 'Vamos a ver' para pronunciarse sobre este tema y aconsejar a Cayetano que el silencio podría perjudicarle porque nunca ha sido violento ni agresivo. "Debería mostrarse accesible para demostrar que no es así" ha apuntado.

Al margen de la detención del torero, Eugenia Martínez de Irujo, que ha reaparecido con su marido Narcís Rebollo en el concierto de Miguel Bosé en el Icónica Santalucía Sevilla Fest y, lejos de la simpatía que suele derrochar ante las cámaras, en esta ocasión se ha disculpado argumentando que llegaba muy tarde al show -para el que quedaba una hora y media- para no eenfrentarse a las preguntas sobre la polémica que rodea a su excuñado, con el que su hija Tana Rivera tiene una relación muy especial.