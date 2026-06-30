Argentina admite proyecto petrolero de Pampa Energía al régimen de incentivos

Buenos Aires, 30 jun (EFE).- Un millonario proyecto petrolero de la empresa argentina Pampa Energía fue admitido el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en Argentina en 2024, informaron este martes fuentes oficiales.

Según informó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el comité de evaluación del RIGI aprobó el proyecto de inversión por 4.500 millones de dólares presentado por Pampa Energía para el bloque petrolero Rincón de Aranda, dentro de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país.

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A través de redes sociales, Caputo destacó que el proyecto generará unos 800 empleos directos y 1.000 indirectos y prevé la exportación de 17.000 millones de dólares a partir de la producción de 305 millones de barriles de petróleo durante 30 años.

Al ser admitido al RIGI, Pampa Energía logra acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

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Hasta el momento Argentina ha aprobado veinte proyectos en el RIGI, con inversiones previstas por unos 46.000 millones de dólares.

En junio de 2024, Pampa Energía compró el 45 % que la francesa Total poseía en Rincón de Aranda, alcanzando el 100 % de participación en ese bloque, de gran potencial productivo de petróleo no convencional.

El bloque se encuentra en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), dentro de la formación Vaca Muerta. EFE