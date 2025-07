Un informe del Bundestag expresa "dudas considerables" sobre la legalidad de los ataques de Israel y EEUU a Irán

Los Servicios Científicos del Parlamento alemán, el Bundestag, han expresado en un informe que la legalidad de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán ofrece "dudas considerables" porque no terminan de coincidir con los requisitos para ser justificados como un acto de legítima defensa.

Israel se ha amparado precisamente en este razonamiento para lanzar el pasado 13 de junio sus ataques contra Irán, al asegurar que estaba a punto de fabricar una bomba nuclear, algo que las autoridades iraníes llevan años desmitiendo categóricamente.

Según el informe del Bundestag, encargado por el diputado de La Izquierda Ulrich Thoden y al que ha tenido acceso la agencia de noticias alemana dpa, "la gran mayoría de los expertos en derecho internacional" no considera que se cumplan los criterios para una "situación de legítima defensa" de Israel según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, reza el documento de 54 páginas.

Según los expertos, Israel debería haber demostrado que Irán estaba a punto de fabricar un arma nuclear. "La producción de material fisible suficiente en el marco del programa nuclear iraní es solo un paso intermedio", sostienen.

Además, indican los especialistas del Parlamento alemán, debería haberse demostrado que Irán tenía la firme intención de utilizar tal arma contra Israel y que la operación militar israelí 'León Naciente' era realmente la última oportunidad para impedir la construcción de la bomba atómica.

Todo esto no se ha hecho de manera suficiente, "según el dictamen casi unánime de la doctrina del derecho internacional", afirma el informe.

Si bien no se descarta que los servicios secretos dispongan aún de información que no se haya hecho pública y que pueda cambiar los hechos, "no obstante, Israel tiene ahora la obligación de justificar jurídicamente su actuación militar contra Irán".

En opinión de los peritos, la intervención de Estados Unidos en la guerra solo estaría amparada por el derecho internacional si los ataques israelíes fueran conformes con este, lo cual calificaron de "muy dudoso". Por lo tanto, concluyen, la operación militar estadounidense no puede basarse en el derecho a la autodefensa colectiva, "contrariamente a la narrativa justificativa estadounidense".

La operación militar, iniciada el 13 de junio, estaba dirigida contra instalaciones nucleares e instalaciones militares iraníes, pero también contra militares de alto rango y físicos nucleares. El 22 de junio, Estados Unidos entró en la contienda con ataques aéreos contra las instalaciones nucleares. Tres días después entró en vigor un alto el fuego.

Los Servicios Científicos del Bundestag elaboran informes periciales por encargo de diputados individuales o de comisiones del Bundestag con el fin de apoyar la labor del Parlamento.

En el informe actual, fechado el 3 de julio, los autores advierten contra el abuso del derecho a la autodefensa para imponer intereses de política de seguridad. "Hay buenas razones para no forzar ni extender indebidamente las normas vigentes del derecho internacional (como el derecho a la autodefensa) que justifican una violación de la prohibición del uso de la fuerza, socavando así dicha prohibición".

El Gobierno alemán aún no se ha pronunciado sobre si, en su opinión, los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán son contrarios al derecho internacional.

Sin embargo, el canciller federal Friedrich Merz respaldó claramente las operaciones militares. Poco después de la entrada en guerra de Estados Unidos, declaró: "Ni nosotros ni yo personalmente tenemos motivos para criticar lo que Israel comenzó hace una semana, ni tampoco para criticar lo que Estados Unidos hizo el pasado fin de semana. No está exento de riesgos. Pero dejar las cosas como estaban tampoco era una opción".

El diputado izquierdista Thoden consideró, por su parte, que el dictamen demuestra que los ataques son contrarios al derecho internacional y consideró que "también es una bofetada para el Gobierno federal".

"La tolerancia y el apoyo del Gobierno federal a los ataques de Israel y Estados Unidos también constituyen una violación del derecho y contribuyen a una mayor erosión del derecho internacional", dijo.