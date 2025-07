Eva González marca distancias con Cayetano Rivera tras su detención: "No tengo ninguna opinión"

Impasible y sin perder la sonrisa. Así ha reaparecido Eva González tras la sorprendente detención de Cayetano Rivera en la madrugada de este lunes tras protagonizar un altercado en un conocido local de comida rápida en la calle Atocha de Madrid.

Horas después de salir a la luz su paso por el calabozo, el torero ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que iba bebido, se habría mostrado agresivo con los empleados de la hamburguesería -sacando un 'fajo' de billetes cuando le dijeron que tenía que sacar un ticket de una máquina para hacer su pedido, mientras decía supuestamente 'tú no sabes con quién estás hablando'- y posteriormente habría llegado a las manos con unos agentes de Policía que acudieron alertados por los trabajadores del restaurante, y ha emitido un comunicado urgente negando la mayor.

"En ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de autoridad. Lamento profundamente que se estén difundieno versiones infundadas sobre unos hechos, que en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado. Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco" ha compartido en Instagram, pidiendo "discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como institucional".

Un delicado asunto que no ha alterado en absoluto los planes de su exmujer, que este martes ha reaparecido con una gran sonrisa ante las cámaras y ha dejado claro que no tiene nada que decir sobre la detención de Cayetano, del que se separó en octubre de 2022 tras 13 años de relación, 7 de matrimonio y un hijo, Cayetano (7) en común.

"No tengo nada que decir. Gracias. Yo es que no tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora. No tengo nada más que decir" ha sentenciado Eva, marcando distancias con el torero en su peor momento.

Muy discreta, la presentadora ha evitado revelar si ha podido hablar con él en las últimas horas, si le ha sorprendido su detención y si ella ha presenciado alguna vez que Cayetano fuese agresivo o que protagonizase un hecho similar a éste, poniendo una reveladora mueca cuando le hemos preguntado por el 'shock' de Francisco Rivera, impactado al enterarse de la detención de su hermano. Una reacción muy diferente a la suya.