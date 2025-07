Chenoa hace balance tras su 50 cumpleaños y confiesa, a corazón abierto, por qué está cerrada al amor

Imparable, y encadenando un proyecto tras otro, Chenoa estrena nuevo programa como presentadora tras su éxito al frente de 'Operación Triunfo' y 'The floor': 'Dog House', un formato sobre adopción de perros en TVE que, como confiesa, ha sido uno de sus grandes regalos en su 50º cumpleaños, que cumplió el pasado 25 de junio. Una presentación en la que la artista se ha sincerado ante las cámaras, revelando los motivos por los que está cerrada al amor, y pronunciándose sobre algunos temas de actualidad, como la aparición de Bertín Osborne -concursante de 'Tu cara me suena', donde ella es jurado, y con el que tiene muy buena relación- en la lista de morosos de la Agencia Tributaria con una deuda de 800.000 euros.

- CHANCE: Bueno, Chenoa, qué bonito este proyecto que te ha llegado a tus manos, ¿a que sí?

- CHENOA: Bueno, sobre todo porque es muy entrañable. Bueno, espero que la gente le guste en casa. Mucha gente tiene perritos adoptados, pero hace falta que adoptemos un poquito más.

- CH: ¿Podría decirse que los perros son tu segunda pasión después de la música?

- CHENOA: Bueno, los animales, me gustan los niños... Yo soy muy de esas cosas, sí. No sé, me parecen muy puros, muy sanos. Al final son muy nobles. Tienen muchos problemas que también vienen con mucho lío, pero bueno, también hay que saber tener paciencia para poder llevarlo bien.

- CH: Con Chloe (su perrita) habéis hecho un tándem muy bueno, ¿no?

- CHENOA: Estamos en ello. Llevamos seis meses de... la adopté en diciembre, el 22 de diciembre, como la lotería. Y llevamos seis meses. Yo siempre he tenido perros en casa y mi relación con ellos siempre ha sido con esa intensidad de amor. El perro da mucho amor, mucho cariño. Es un soporte emocional para muchísima gente.

- CH: Ahora ya le incluyes para las vacaciones. ¿Cómo te apañas en vacaciones con las giras?

- CHENOA: ¿Vacaciones? Nada, trabajar mucho. Tengo conciertos. Estoy ahora con conciertos y nada, seguimos caminando. Bueno, tenemos varias fechas cerradas ya. Y estamos encantados.

- CH: ¿Y tú en qué momento te encuentras ahora mismo?

- CHENOA: Pues ya me ves muy bien. Trabajando a tope. Yo creo que no he parado. Y muy contenta. O sea, yo al final... Este trabajo es como muy raro. De repente es como toda la vez. Y entonces pues lo hago con mucho cariño. Con mucha energía. Y me porto bien. Sobre todo me cuido mucho porque parece que no pero bueno, deporte tengo que hacer, porque si no, no aguantas igual. Y comer, la comida es súper importante, pero a veces no se puede.

- CH: ¿Cómo has entrado en los 50?

- CHENOA: Eso, eso, los 50. Muy bien, muy bien, muy bien, muy contenta, la verdad es que sí. No me asusta el número. Deberíamos de quitar estigmas ya de eso. Yo creo que todos vamos a llegar a lo mismo. Tengas 20, tengas 30, vas para arriba, o sea, da igual, ¿no? Entonces yo creo que tener 50, pues siempre depende de la etapa de la vida en la que te encuentres, sobre todo mentalmente, ¿no? Y ahora mismo estoy bien.

- CH: Ahora estás en un buen momento de tu vida. ¿Hay cabida para el amor?

- CHENOA: No, no, para el amor perruno, amor 'Dog house', pero no, no tengo tiempo, tampoco me apetece mucho.

- CH: Lo dices como muy tajante, no te apetece, ¿por algo en concreto?

- CHENOA: Igual que otras veces te he dicho que sí, pues ahora que no, no. Es que no tengo tiempo, o sea, solo tengo tiempo de dar amor a la mami, Chloe, es que no tengo más tiempo, lo siento, no hay más tiempo.

- CH: Nos sorprendieron las declaraciones de Núria Fergó diciendo que había pasado una etapa después de ser madre ¿lo sabíais?

- CHENOA: Nada, amor, de verdad, que no me entero de nada, porque he estado grabando todos estos meses, si no te diría, pues he visto algo, no me entero.

- CH: Me gustaría también preguntarte por Bertín, qué concursazo, qué bien, ¿no? ¿Cómo le has visto?

- CHENOA: Ah, muy bien, sí, hombre, pues entregado, es lo que hay que hacer, cuando haces un proyecto sea el que sea, en este caso yo el mío, que es 'Dog house', pero cada uno que haga un proyecto siempre con entrega, claro que sí.

- CH: Compañero, pero además es amigo, ¿no?

- CHENOA: Bueno, yo es que cuando estamos en el jurado, la verdad es que intentamos estar un poquito, no aparte, porque los queremos, pero no interactuamos mucho con los concursantes.

- CH: Está pasando un momento de bache por lo económico... Es uno de los morosos de España.

- CHENOA: No sé nada.

- CH: Me gustaría preguntarte también por David Bustamante, que él ha vuelto a criticar en redes por haber subido de peso, ¿qué te parece a ti esas cosas que suceden?

- CHENOA: Pues lo mismo que me habéis preguntado por la edad. No tengo nada que decir, no se habla de los cuerpos ajenos, ni se habla de las edades ajenas. Es muy casposo y es muy feo, y los medios de comunicación le estáis dando voz. Es gente que no consume nuestro trabajo, que es a través de redes.