María Pombo y Pablo Castellano, felices por la detención del joven que amenazó de muerte a Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello respiran tranquilos. Y es que este martes la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un joven de 19 años como presunto autor de uno de los mensajes con amenazas de muerte que recibieron después de que el futbolista fallase el penalti definitivo que hizo perder a España la final de la Nations League frente a Portugal.

"Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle, que empiece a vigilar por dónde anda. No lo voy a dejar ni un solo momento solo, a los niños igual. Los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie" es el contenido extremadamente violento que este sujeto habría enviado a la italiana por Instagram tras el fallo de su marido, y que ella no dudó en compartir y denunciar públicamente.

Una detención que ha aplaudido visiblemente aliviada la exnovia de Morata, María Pombo, en el estreno de la última entrega de la saga Jurassic Park, a la que ha acudido con su marido Pablo Castellano y sus hijos Martín y Vega: "No sé si llegará a algo, pero por lo menos el susto esta persona se lo lleva y seguramente se lo piense dos veces".

"Yo he denunciado muchas veces que no han llegado nada. Es verdad que no he tenido la mala suerte de recibir una amenaza de ese calibre, que la he leído y decía que iba a matar a los niños con sus propias manos o algo así. O sea, me parece que el susto debería ser grande. Me alegro mucho que la justicia haya funcionado" ha añadido.

Pablo Castellano, por su parte, ha afirmado rotundo que "me alegro de que a todo ese tipo de gente se les de lo que les tienen que dar. Me alegro, porque son gente cobarde que hablan mucho a raíz de una red social a la que no tienen a nadie adelante y que luego te ven por la calle y te piden hasta la foto, o sea que no hay que hacerles caso". "Me da pena obviamente por Álvaro y por Alice porque no creo que nada hace que se merezcan esos comentarios y menos hacia unos niños totalmente indefensos, pero bueno, ya si se han cogido o no los chicos, pues mira, me alegro" ha expresado.

A punto de celebrar su sexto aniversario de boda, María y Pablo están en su mejor momento. Reconociendo que acudir juntos a terapia les ha hecho "más fuertes como pareja" y les ha hecho entender que "el amor todo lo puede, y si hay amor nada falta", el influencer ha revelado que les gustaría volver a convertirse en padres: "Eso ya cuando Dios quiera, después de tener dos hijos que ves que están sanos, lo único que pido es que nazca sano. Ya sea lo que sea da igual porque lo amas exactamente igual. Sea niña o niño, le amas igual. Así que yo quiero que nazca sano" se ha sincerado.