Guti sale en defensa de Lamine Yamal y le da un consejo: "Mucha paciencia"

Enzo, el hijo mayor de José María Gutiérrez 'Guti' y Romina Belluscio, apunta maneras. Y es que a sus 12 años el pequeño ha debutado en el cine en la última película de la exitosa saga 'Padre no hay más que uno 5'. Como no podía ser de otra manera, el exfutbolista y la presentadora han ejercido de orgullosos papás en la première del que promete convertirse en el gran taquillazo del cine español este verano, y nos han hablado de esta temprana faceta de actor de su niño.

"Ya ha hecho varios cortos, y este es el primer cameo que hace en una peli, o sea, que estamos encantados. Él lo pasa muy bien, la verdad. Le encanta el fútbol también, pero tira más por el cine, aunque esto es un comienzo. Nunca se sabe, a lo mejor luego es futbolista" nos ha contado el exmadridista, sin ocultar que está "orgullosísimo de él, no solo por salir a la pantalla, sino cómo es y todo".

En uno de los mejores momentos de su vida, Guti confiesa que está "muy feliz" con la gran familia que tiene: sus hijos mayores, Zayra y Aitor -fruto de su matrimonio con Arantxa de Benito-, sus pequeños Enzo y Romeo (4) -que tiene en común con Romina-, y su nieto Hugo, que a sus 2 años se ha convertido en el 'juguete' de todos. "Yo me tiro al suelo con mi hijo, que tiene 4 años, o sea que tú imagínate, si me tengo que tirar con el nieto, también. Se me cae la baba con todos la verdad" ha asegurado entre risas.

Sus planes para este verano, como adelanta, compaginarán trabajo y placer: "Nos vamos ahora a Estados Unidos, que tengo que trabajar, y luego sí, luego ya nos vamos de vacaciones todos juntos" ha revelado sin dar detalles del destino elegido para disfrutar con su mujer y sus niños.

En su día, Guti fue uno de los futbolistas que más portadas protagonizó de la prensa del corazón por su vida privada. De ahí que no haya dudado en romper una lanza en favor de Lamine Yamal, en el punto de mira por su supuesto affaire con la influencer Fati Vázquez, y su tonteo por mensajes con la creadora de contenido para adultos Claudia Bavel (que a su vez vivió un mediático romance con Iker Casillas) a pesar de que todavía no ha cumplido la mayoría de edad.

"Bueno, a mí me parece que es un crack. O sea, que es un crack y la verdad que se merece lo que le está pasando, ¿no? Lo único que esperamos es que no se lesione, que su carrera siga así y que al final yo creo que va a triunfar, o sea, va a ganar muchos balones de oro porque yo creo que es un jugador especial" ha afirmado, aconsejándole que tenga "paciencia, paciencia" con el interés que genera su vida amorosa. "Lo que tiene que tener un crack es eso, paciencia, ¿no? Porque hay etapas buenas, etapas malas, y hay mucha gente que te sigue y que está todo el rato detrás de ti. O sea, que tienes que tener mucha paciencia" asegura.

Además, Guti también ha salido en defensa de Álvaro Morata tras los ataques y amenazas recibidos en redes sociales -tanto él como su mujer, Alice Campello, y sus hijos- por fallar el penalti decisivo en la final de la Nations League entre España y Portugal: "Me parece fata, fatal. Bueno, esto es tema de redes sociales, esto es así. El fútbol es lo que tiene, ¿no? Muchas veces eres dios y otras veces, pues al final sucede lo que sucede y dicen lo que dicen, pero bueno, al final lo que no sabe la gente de redes sociales es que somos personas y que sufrimos como todos" ha expresado rotundo.