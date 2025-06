El Ayuntamiento celebra que los eventos deportivos de Madrid hayan contribuido al gran "impacto del turismo"

El Ayuntamiento de Madrid tiene claro que los grandes eventos deportivos que ha acogido la ciudad han ayudado a mejorar ostensiblemente el "impacto del turismo" y que la capital ya está "acostumbrada" a albergarlos y con el refuerzo de hacer "sin ningún tipo de circunstancia negativa".

Así lo expresó Almudena Maíllo, Titular Delegada del Área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid durante su participación en 'Sports Summit Madrid' en Ifema donde dejó claro que para la ciudad "era necesario tener un evento como este donde poder analizar las consecuencias y el impacto del deporte en Madrid".

La concejala aseguró que "el deporte en Madrid está viviendo un momento único" y que el "impacto del turismo ha crecido en 3.000 millones en los últimos años". "Esto ha provocado que se haya situado en la segunda posición tras París y seguro que a este crecimiento han contribuido los eventos deportivos en la ciudad", advirtió.

Maíllo indicó que "hay un tema importante" para el Ayuntamiento y que es que estas competiciones deportivas les ayudan también "a desestacionalizar y descentralizar" y que tienen "una capacidad de transformación de los lugares donde se celebran".

En cuanto a la llegada de la F-1 a partir de 2026, lo calificó como "una gran noticia". "Todas las ciudades están compitiendo por tener la F-1 y lo hemos conseguido después de más de 40 años. La F-1 tiene un gran impacto de visualizaciones que va a permitir que mucha gente venga a Madrid con un retorno económico importante", apuntó.

También habló de lo que supone organizar finales como la de 2019 de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Tottenham ingleses en el Estadio Metropolitano. "Cuando se decide presentar una candidatura trabajamos de la mano con las partes para garantizar que se dan todas las condiciones y celebrarlas con el mejor éxito posible. Además, Madrid está acostumbrada a celebrar grandes eventos sin ningún tipo de circunstancia negativa y eso es muy importante para los que deciden", subrayó, recordando que "una de las claves del éxito es la colaboración público-privada cuando se quieren traer grandes eventos".

"Tenemos que ser capaces de atraer turismo de la mano de esos elementos que tienen esa capacidad tractora, y los deportivos lo son. Además, la experiencia positiva genera un recuerdo emocional y eso hace que esas personas se conviertan en los mejores embajadores de la ciudad", sentenció.

Junto a Almudena Maíllo, estuvo en esta mesa de 'Sports Summit Madrid' Javier Burgos, Director Comercial del Mutua Madrid Open, un torneo que con el paso de los años "se ha ido desarrollando y evolucionando" en la capital, a la que dio "230 millones de retorno directo a Madrid" en su última edición.

"Cada vez más, el visitante del Mutua Madrid Open pernocta más días en Madrid por su gran oferta y queremos que tengan experiencias desde el gran fan del tenis hasta el cliente corporativo", prosiguió el directivo, al que no le preocupan que no vengan los grandes nombres porque ahora tienen "las entradas vendidas un mes antes y no saben a quien va a ver". "Vienen a ver el evento, aunque que vengan los mejores del mundo da un mejor retorno obviamente", confesó.

Sobre el patrocinio de más de una década de Mutua Madrileña, recordó que ahora la gente dice que va "al Mutua" y que eso lleva consigo "mucho trabajo de marca". El torneo trabaja "específicamente los intereses de cada uno de los patrocinadores" que tiene, no sólo del principal. "La mayoría lleva 10-15 años, adaptamos el producto a lo que quieren las marcas", advirtió.

"El concepto de Mutua Madrid Open sólo funcionaría en Madrid por cómo lo han aceptado los madrileños, ya tiene un gran sentimiento de pertenencia que nos ha aupado de cuando no era conocido al nivel que tiene ahora. Vamos a hacer el nuevo estadio porque hay mucha demanda y tenemos con el Ayuntamiento el objetivo de traer cada vez más gente extranjera", concluyó.