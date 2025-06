Qué hacer si tu perro muere: guía paso a paso con los consejos de un veterinario, trámites y opciones

Perder a un perro o a un gato es una de las experiencias más difíciles para quienes han compartido su vida con un animal de compañía. Más allá del impacto emocional, la situación exige tomar decisiones rápidas sobre qué hacer con el cuerpo, cómo gestionar su documentación y qué opciones existen para despedirlo de forma adecuada y legal.

Para orientar en este proceso, el veterinario y divulgador José -conocido en redes como @marqdeharo13- ha compartido una guía con recomendaciones clave que permiten actuar con responsabilidad y dentro del marco normativo vigente. Estos son los pasos a seguir:

1. LO PRIMERO: PERMITE QUE EL DUELO SUCEDA

Antes de abordar cualquier trámite, es importante concederse un momento para asimilar la pérdida. Como señala el veterinario José en su vídeo, "da igual lo que yo os diga para aliviaros, cada persona lo llevará de forma diferente y lo siento mucho, es que no hay nada que os pueda decir". Validar ese dolor, escribir unas palabras, hacer un pequeño homenaje o buscar apoyo pueden ayudarte a iniciar el proceso de duelo.

2. NO ESTÁ PERMITIDO ENTERRARLO EN TU TERRENO: PUEDE SUPONER UNA MULTA

Aunque pueda parecer natural querer enterrar a tu perro o gato en tu jardín, la Ley española de Bienestar Animal lo prohíbe. Enterrar a una mascota sin autorización se considera un delito contra la salud pública y puede acarrear sanciones de hasta 60.000 euros. La normativa obliga a incinerar los restos en centros autorizados, explica el veterinario.

3. CONTACTA CON UN SERVICIO DE INCINERACIÓN AUTORIZADO

La forma más común y legal de gestionar el cuerpo de tu mascota es la incineración. Existen dos tipos:

Colectiva: más económica (entre 60 y 80 euros), no permite recuperar las cenizas.

Individual: más costosa (desde 250 euros), pero te entregan una urna con las cenizas y un certificado.

Si no conoces ningún centro, puedes acudir a tu veterinario de confianza: ellos gestionan todo el proceso. Algunas empresas especializadas ofrecen también recogida a domicilio, velatorio, huellas en arcilla, joyas con pelo o cenizas, e incluso eutanasia a domicilio para una despedida íntima.

4. DA DE BAJA EL MICROCHIP CUANTO ANTES

Una gestión esencial tras la muerte de tu perro o gato es dar de baja el microchip. De no hacerlo, el animal seguiría constando como vivo en la base de datos oficial, lo que puede acarrear sanciones y confusión. Tal como indica el veterinario, esta responsabilidad recae en los dueños.

Para hacerlo, debes:

Acudir a tu veterinario o al registro de animales de tu comunidad autónoma.

Presentar una declaración responsable o certificado de defunción.

Aportar el número de identificación del chip.

5. ¿HAY OPCIONES GRATUITAS O AYUDAS ECONÓMICAS?

Si no puedes asumir los costes de una incineración individual, existen alternativas:

Incineración colectiva: más asequible.

Servicios municipales: algunos ayuntamientos recogen y gestionan los restos sin coste, aunque no ofrecen un trato personalizado.

Ayudas: algunas ONG o protectoras pueden colaborar en casos de necesidad. Consulta también con tu veterinario o el consistorio.

6. ¿Y SI TIENES UN SEGURO DE MASCOTAS?

Revisa tu póliza: muchos seguros de mascotas incluyen coberturas para la incineración, el transporte, e incluso el entierro (siempre en cementerios legales). Algunas pólizas también ofrecen asesoramiento administrativo o psicológico. Incluso algunos seguros de hogar pueden incluir esta cobertura dentro de su apartado de asistencia a animales domésticos.

7. CEMENTERIOS Y DESPEDIDAS SIMBÓLICAS

Aunque en España solo existen unos pocos cementerios físicos de mascotas, puedes optar por conservar la urna en casa o enterrar las cenizas con una urna biodegradable que se descomponga en la tierra como abono, según apuntan desde Adiós Mascota. Esparcir las cenizas en un lugar especial también es una opción válida y emocionalmente reconfortante.

8. CUENTA CON TU VETERINARIO

El veterinario José cierra su vídeo recordando que, aunque a veces no lo parezca, para ellos también es muy duro. "Me atrevería a decir que es de las peores situaciones de nuestra profesión", afirma. Si has sido cliente habitual, no dudes en comunicar la pérdida a tu clínica: ellos también pueden ayudarte a despedirte.

9. EN RESUMEN: PASOS CLAVE PARA ACTUAR CON CALMA

Vive el duelo sin culpa

No entierres a tu mascota sin autorización

Contacta con un servicio de incineración legal

Da de baja el microchip

Consulta si tu seguro cubre los gastos

Elige una despedida que te ayude a cerrar el ciclo

Afrontar la muerte de un animal de compañía nunca es fácil, pero saber qué hacer puede ayudarte a pasar por este momento con serenidad, respeto y sin complicaciones legales. Como recuerda Adiós Mascota, "una buena despedida es el comienzo de un duelo menos doloroso".