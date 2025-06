Diego Pablo Simeone: "Me aburre hablar de los temas reiterativos, parecemos víctimas"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó una "resultado muy negativo" en el estreno del Mundial de Clubes contra el París Saint-Germain (4-0), y la polémica del encuentro sin querer parecer "víctima", sino dando mérito al cuadro rival por su mayor contundencia.

"Distintos partidos en el mismo partido. En el primer tiempo ellos fueron superiores, sobre todo por el control del juego, fueron contundentes también en las ocasiones que tuvieron. Se pusieron en ventaja, nosotros tuvimos la de Griezmann que pudimos haber empatado, y en la misma jugada nos meten el 2-0", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El cuadro rojiblanco mejoró en el segundo tiempo, pero no acertó en sus ocasiones, con un gol anulado a Julián Álvarez, y se quedó con uno menos en el tramo final por una segunda amarilla a Clement Lenglet. "En el segundo tiempo competimos mejor, esa jugada que en un montón de situaciones no las cobró y dejó seguir, y en la nuestra lo llamó el VAR para cambiarle la decisión. Fue gol, lo anularon, después la expulsión de Lenglet, ya fue más difícil, y ellos aprovecharon sus oportunidades", comentó.

"Me aburre hablar de los temas reiterativos y parecemos si no víctimas y no me siento víctima de nada. Jugamos contra un gran equipo, jugó mejor que nosotros", añadió.

Por otro lado, el 'Cholo' apuntó a lo que le faltó a su equipo en el Rose Bowl de Pasadena (Los Ángeles). "Tener más la pelota, tener más personalidad para jugar, no pudimos tener la pelota y tener criterio en el juego, más paciencia. Nos quedamos con esta sensación de dificultad, porque 4-0 es un resultado muy negativo. Dependemos de nosotros para los dos partidos que quedan", terminó.