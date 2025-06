Eva González sale en defensa de Alice Campello y Álvaro Morata tras el acoso que han denunciado en redes sociales

Eva González está imparable. Una semana después de haber recibido un premio en los 'Elle Style Awards', la presentadora de 'La Voz' ha sido galardonada por ser la 'Mujer del Año' en los Premios Vanitatis 2025. Espectacular con un diseño negro de manga largas y cuello perkins con falda semitrasparente de gasa y cuerpo ceñido cuajado de brillos, la andaluza se ha mostrado muy emocionada por este nuevo reconocimiento: "Vivan los premios. Yo digo, a ver si esta gente van a saber algo que yo no sé y me voy a morir o algo, porque últimamente... La verdad es que cada uno llega en un momento de la vida, cada uno es especial por mil motivos y el de hoy es muy, muy especial para mí" ha reconocido con una gran sonrisa.

Uno de los motivos, como ha revelado, es "porque me lo da una persona que es muy especial para mí, que es Rocío Martín Berrocal y es mi amiga, mi amiga del alma y me hace mucha ilusión compartir esto esta noche con ella". Sobre la hermana de Vicky, que ha dado el salto definitivo a la fama con el docurreality 'Las Berrocal' después de años en un discreto segundo plano, Eva ha confesado que "estoy muy feliz de que hayáis descubierto a una persona que es maravillosa, que para mí es uno de los pilares fundamentales en mi vida y que cuando me pasa algo... Llevamos muchos años juntas, lo que pasa es que, claro, no lo sabíais porque Rocío no es conocida, sí. Y además es muy discreta".

Este verano, como nos ha contado, le tocará trabajar. "Empezamos ahora nueva temporada de 'La Voz' y estamos hasta los fines de semana ahí... Pero bueno, tengo un viaje muy especial que no puedo contar con mi niño. Una escapadita nos vamos a dar los dos y además creo que le va a gustar mucho, él no lo sabe todavía, pero creo que se va a sorprender, porque ahora que es más grandecito ya es consciente de todo y lo disfruta todo mucho más" desvela.

"Mi niño es el hombre más importante de mi vida. Es un niño feliz, contento, que tiene un montón de amigos en el cole, que está siempre con su primo Martín y que creo que se está criando en un ambiente muy bonito y eso es lo importante" ha presumido orgullosa, dejando claro que "yo te hablo por mi parte y sé los valores que le quiero transmitir a mi hijo, que son los que a mí me ha transmitido mi madre, ¿no? Y yo creo que esos son importantes" cuando le hemos preguntado por el hecho de haberse separado de Cayetano Rivera.

Todavía es pequeño, pero inevitable preguntar a Eva si le gustaría que siguiese sus pasos en el mundo de la televisión, o los de su padre en el toreo: "Ambas son profesiones a las que se le dedica mucho tiempo. Por eso me paso todo el día en el AVE... Él admira a su papá igual que me admira a mí. ahora venía hablando con él por videollamada y me decía, '¿pero el premio a qué es, mamá?' Y le digo, 'me dan un premio a Mujer del Año'. Y dice, 'de todas las mujeres que hay en el mundo tú eres la mejor'".

Por último, la presentadora no ha dudado en salir en defensa de Álvaro Morata y Alice Campello tras las amenazas de muerte que han sufrido en redes sociales después de que el futbolista fallase el penalti que significó la derrota de España en la final de la Nations League frente a Portugal. "Lo de las redes sociales es un coto sin vallar, que creo que hay que ponerle pared. Que detrás de todos los perfiles que haya, haya un nombre, un apellido, un DNI, y que se sepa quién es la persona que escribe. Se tiene que saber. Y es muy fácil insultar en las redes sociales, el hate. Eso tiene que parar. Es responsabilidad de todos. Es responsabilidad tanto de la prensa, como de los usuarios, como de las personas que a lo mejor podemos tener cierta influencia. Es responsabilidad de todos, y de nuestro gobierno también" ha afirmado rotunda.