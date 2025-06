El Parlamento de Israel rechaza el proyecto opositor para disolver la Knesset y forzar elecciones anticipadas

El Parlamento de Israel ha rechazado un proyecto de ley presentado por la oposición con el objetivo de disolver la Knesset, después de que el Gobierno de coalición encabezado por Benjamin Netanyahu lograra un principio de acuerdo con partidos ultraortodoxos para que no se sumaran a la propuesta.

La votación en la Knesset se ha saldado con 61 votos a favor y 53 en contra después de que la mayoría de los parlamentarios ultraortodoxos decidieran no respaldar el borrador, lo que implica que la oposición no podrá presentar una propuesta similar durante los próximos seis meses, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'

Poco antes de la votación, el presidente de la comisión de Exteriores y Defensa del Parlamento israelí, Yuli Edelstein, había confirmado un "acuerdo sobre los principios en los que se basará a ley de reclutamiento", uno de los principales puntos de tensión en el seno de la coalición gubernamental por las críticas de los ultraortodoxos.

"Como he dicho en todo momento, únicamente un proyecto real y efectivo como este que lleve a una expansión del reclutamiento en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) saldrá de mi comité", dijo, sin más detalles sobre el acuerdo, alcanzado "tras largas deliberaciones" entre los partidos que integran el Ejecutivo.

Así, destacó que se trata de "una noticia histórica" que permitirá "un cambio real en la sociedad israelí" y "un refuerzo de la seguridad del Estado de Israel", si bien no dio detalles sobre lo pactado o si deja de lado el reclutamiento de miembros de la comunidad ultraortodoxa, opuesta a entrar a formar parte del Ejército.

De esta forma, la postura adoptada por 61 de los 120 parlamentarios de la Knesset bloquea la opción de que la elección forzara la convocatoria de elecciones anticipadas, en un momento en el que el Gobierno de Netanyahu hace frente a presiones por su ofensiva contra la Franja de Gaza y las tensiones internas por la ley sobre reclutamiento, algo que los opositores querían aprovechar para disolver el Parlamento y desencadenar una nueva votación.

El borrador fue presentado por todos los partidos opositores, que hicieron un frente unido e intentaron lograr el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que se benefician desde hace décadas de una excepción de reclutamiento cada vez más criticada en el seno de la sociedad israelí, especialmente ante el actual conflicto en Oriente Próximo a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.