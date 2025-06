Ana Cristina Portillo, discreta ante la relación de Fernando Portillo con Dolores de Cospedal

En octubre de 2024, la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, anunciaba su separación de Ignacio López del Hierro tras 15 años de matrimonio, revelando a 'Vanitatis' que el único motivo de su ruptura matrimonial eran "desavenencias ne la convivencia". Y siete meses después, la expolítica está de nuevo ilusionada en el amor.

Tal y como ha adelantado la revista '¡Hola!' en primicia, la abogada del Estado mantiene una discreta relación con el empresario Fernando Portillo, que estuvo casado con la recordada Sandra Domecq -exmujer de Bertín Osborne y madre de sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia-, con la que tuvo a su hija Ana Cristina Portillo.

Una relación que comenzó con una amistad y poco a poco se ha ido afianzando. Y tanto es así que la nueva pareja ya no se esconde y recientemente se dejaban ver juntos en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, dejando entrever que su noviazgo ya está consolidado.

Muy discretos, María Dolores de Cospedal y Fernando Portillo no se han pronunciado públicamente sobre su historia de amor. En la misma línea se ha mostrado Ana Cristina en su reaparición ante las cámaras este miércoles en la entrega de los Premios Vanitatis.

A pesar de que normalmente se muestra muy amable con la prensa, en esta ocasión ha pasado de largo por el photocall, limitándose a dar las "gracias" con una sonrisa tímida cuando le hemos comentado el gran momento que está viviendo su padre con la expolítica del PP, disculpándose con un gesto por no hacer declaraciones.

Un evento al que también ha asistido su hermana Eugenia Osborne, que tras estallar hace unos días contra Gabriela Guillén, ha dejado claro que no va a volver a hablar sobre la ex de su padre: "Ya sabéis que yo de ese tema no hablo, lo han dicho los que lo tienen que decir y eso es lo único. En la vida de los demás no me gusta meterme, entonces no, ni opinar" ha zanjado.

Y lo ha demostrado cuando le hemos preguntado por la relación que el padre de Ana Cristina mantiene con María Dolores de Cospedal. "Le habéis preguntado a ella ¿no? pues lo que ella os haya dicho. Yo no sé nada del tema. Hasta dond yo sé, nada, nada y no puedo hablar del tema. Aquí lo dejo. A quien tenéis que preguntar es a mi hermana. Yo no es mi lugar, ni muchísimo menos, y no sé nada, de verdad. Yo siempre lo he dicho, yo quiero que las personas que quiero y que forman parte de mi vida, que estén felices. Es lo que a mí más me importa" ha asegurado.