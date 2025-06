S&P 500 frena rally cerca de récord arrastrado por tecnológicas

(Bloomberg) -- Un cuarto mes de inflación sorprendentemente benigna en EE.UU. impulsó alzas en los precios de los bonos ante apuestas de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés si las fricciones comerciales ralentizan la economía. El dólar se debilitó y las acciones oscilan entre ganancias y pérdidas.

Los vencimientos más cortos encabezan las ganancias. La tasa del bono a dos años cayó por debajo del 4%. Los swaps de tasas descuentan dos recortes de la Fed para finales de 2025 y las apuestas de una baja en septiembre subieron al 75%. El S&P 500 cedió avances de más temprano que lo dejó cerca de un máximo histórico.

El índice de precios al consumo en EE.UU., excluidas las categorías de alimentos y energía, aumentó un 0,1% con respecto a abril. En comparación con hace un año, subió un 2,8%. La lectura por debajo de las previsiones se sumó a las pruebas de que los consumidores aún no han sentido el impacto de los aranceles, tal vez porque los gravámenes más punitivos se han suspendido temporalmente, o gracias a que las empresas han absorbido los costos adicionales o han aumentado sus inventarios.

“Los aranceles no están afectando a la economía real como se temía”, afirmó David Russell, de TradeStation. “Es una buena noticia para la Casa Blanca, Wall Street y Jerome Powell. El tono de la Fed podría suavizarse la próxima semana, ya que probablemente hayamos visto el punto álgido de su postura agresiva, especialmente con los recortes de otros bancos centrales”.

Tras el informe, el presidente Donald Trump reiteró su llamado a la Fed para que baje las tasas de interés en “un punto completo”. “Pagaríamos mucho menos interés por la deuda que vence. ¡¡¡Es muy importante!!!”, publicó en Truth Social.

Los inversores también siguieron de cerca la evolución de los aranceles. Trump afirmó que se ha completado un acuerdo marco con China, por el que Pekín suministrará tierras raras e imanes “POR ADELANTADO” y Washington permitirá a los estudiantes chinos acceder a sus universidades. EE.UU. y China mantendrán los aranceles en sus niveles actuales, más bajos, tras las negociaciones, según Trump.

Tesla Inc. subió después de que Elon Musk dijera que lamentaba algunas de sus publicaciones sobre el presidente Trump la semana pasada. Dan Ives, de Wedbush, dijo que es un “paso importante”.

Las acciones de varias acerías estadounidenses cayeron después de que EE.UU. y México cerraran un acuerdo para eliminar los aranceles sobre algunas importaciones del metal, lo que provocó especulaciones de que otros países también podrían obtener concesiones.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 apenas variaba a las 12:07 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 apenas variaba.El Dow Jones Industrial Average subía un 0,2%.El Stoxx Europe 600 caía un 0,3%.El índice MSCI World apenas variaba.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,3%.El euro subía un 0,6% hasta US$1,1489La libra esterlina subía un 0,4% hasta US$1,3552.El yen japonés subió un 0,3% hasta 144,45 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 0,4% hasta US$109.555,11El ether subió un 2,8% hasta US$2.853,21

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió cuatro puntos básicos hasta el 4,43%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó un punto básico hasta el 2,53%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,55%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 2,5% hasta US$66,63 el barril.El oro al contado subió un 0,3% hasta US$3.332,71 la onza.

