Rechazada recusación de Glas contra jueces que conducen juicio por malversación en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 10 jun (EFE).- Una jueza de Ecuador negó este martes el pedido de recusación que había interpuesto el exvicepresidente correísta Jorge Glas en contra de dos de los tres jueces que llevan el juicio en el que la Fiscalía lo acusa por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016.

Con esta acción, Glas buscaba separar a los jueces Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, al alegar una supuesta falta de imparcialidad, pues uno de los magistrados participó en el juicio en el que se le condenó y el otro en el que se le ratificó la sentencia de ocho años de prisión por el delito de cohecho, en el denominado caso Sobornos 2012-2016, en el que también fue condenado el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

"Estos jueces, que ya me calificaron de corrupto y de líder de una estructura criminal, no se van a contradecir en un nuevo fallo, no van a caer en evidente contradicción, es un tema de lógica", dijo a la jueza Mercedes Caicedo el exvicepresidente, quien asistió a la audiencia de manera virtual desde La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador donde está recluido desde abril de 2024, cuando fue detenido dentro de la Embajada de México en Quito.

"Ellos ya emitieron una opinión respecto a mi persona, y esa opinión negativa representa una postura que les impide ser objetivos en este otro juicio porque no van a decir que las dos cosas son excluyentes. O soy honesto o soy corrupto", agregó Glas.

Andrés Villegas, abogado de Glas, dijo que los magistrados deben ser separados por "enemistad manifiesta" y reemplazados por "jueces imparciales y objetivos". Como prueba, el defensor presentó las condenas de primera instancia y de casación del caso Sobornos.

Sin embargo, Marcos Jácome, abogado de los jueces Rodríguez y De la Cadena, dijo que aceptar la recusación marcaría un "precedente peligroso", pues esta decisión podría utilizarse más adelante para "tratar de bajarse la sentencia" del caso Sobornos, al señalar que "existió una enemistad manifiesta por parte de los dos jueces en contra del procesado"

La jueza Caicedo dijo que el hecho de emitir una sentencia no significa que los jueces sean enemigos del procesado, sino que simplemente estaban cumpliendo con su trabajo, por la que negó la solicitud.

La recusación fue presentada por la defensa de Glas el pasado jueves, horas antes del inicio del juicio por el caso denominado como Reconstrucción de Manabí, que se suspendió con el objetivo de que se le realice una evaluación psiquiátrica al exvicepresidente, quien acudió personalmente a la audiencia después de ser trasladado a Quito desde Guayaquil.

Está previsto que el juicio se reanude el próximo 17 de junio.

Días después, Glas volvió a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador donde está recluido desde el 5 abril de 2024, cuando el actual presidente, Daniel Noboa, ordenó el asalto policial a la Embajada de México en Quito para detenerlo, una vez que el Gobierno mexicano le había concedido asilo diplomático al considerarlo un "perseguido político" frente a las condenas y procesos por corrupción que acumula desde 2017.

El denominado caso Reconstrucción donde está acusado Glas se remonta al 16 de abril de 2016, cuando se registró un terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la provincia de Manabí y el sur de su vecina Esmeraldas, con un saldo de más de 670 muertos, miles de afectados y millonarias pérdidas materiales.

Fruto de esa emergencia se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por Glas, con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia.

Para este propósito, el Gobierno logró recaudar más de 1.600 millones de dólares a través de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, que permitió destinar donaciones y un 2 % de impuesto al valor agregado (IVA).

Según la Fiscalía, el dinero recaudado para la reconstrucción se destinó presuntamente a obras que no cumplían las condiciones de necesidad, emergencia e inmediatez.

Este martes un tribunal también negó una solicitud de habeas corpus que había interpuesto Glas para que se declare la caducidad de la prisión preventiva que se le ordenó en este mismo caso.

cbs/fgg/gad