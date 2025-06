Makoke, en shock al verse por primera vez en el espejo después de 95 días en 'Supervivientes'

Makoke se convertía, este domingo, en la última expulsada de 'Supervivientes'. Después de 95 días en los Cayos Cochinos la colaboradora se ha quedado a las puertas de la gran final y ya se encuentra volando de regreso a España para reencontrarse con su novio Gonzalo, sus hijos Javier Tudela y Anita Matamoros, y sus nietos, a los que ha echado muchísimo de menos durante la aventura.

Pero antes de poner fin a su paso por el reality, la televisiva ha cumplido con los rituales a los que se enfrentan todos los concursantes expulsados: darse una ducha de agua dulce con gel y champú, mirarse por primera vez en el espejo para ver su cambio físico, y disfrutar de un banquete con todo tipo de alimentos después de tres meses pasando hambre.

Y su reacción al descubrir su propia imagen en el espejo ha sido de lo más expresiva. Impactada por lo delgada que se ha quedado, Makoke ha admirado su abdomen sin un gramo de grasa y se ha felicitado por su intenso bronceado y, aunque se ha lamentado de que "me he quedado sin culo", no ha dudado en darse a sí misma el visto bueno al confesar con una sonrisa que "me quiero mantener así para mi boda".

Será en septiembre cuando la ex de Kiko Matamoros dé el 'sí quiero' a Gonzalo después de dos años de relación, y lo que ha dejado claro que sí cambiará respecto a su aspecto actual es su melena, que ha pasado de rubio a casi blanco: "Me veo rarísima. El pelo... ¡Qué horror!, no me gusta está blanco" ha expresado completamente en shock.

Después ha llegado el momento de sentarse frente a una mesa llena de todo tipo de exquisiteces como hamburguesa, pizza, perritos calientes, dulces, fruta... Comiendo a manos llenas, ha hecho un guiño a su frase más mítica del concurso y al ritmo de "agua de coco, agua de coco", ha hecho una rima improvisada "voy a comerte poquito a poco".

Un momento en el que Makoke ha hecho balance de su paso por el reality, reconociendo que aunque le da "pena no haber llegado a la final", "me siento orgullosa de mí misma porque no he tenido ni un día de flaqueo, y ha intentado "subir el ánimo" a sus compañeros en todo momento.