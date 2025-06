Acciona, EDP Renováveis, Iberdrola y Acerinox, entre las 50 empresas más sostenibles de Europa según Corporate Knights

Acciona, Acciona Energía, EDP Renováveis, Iberdrola y Acerinox son las únicas empresas españolas que figuran entre las 50 compañías más sostenibles de Europa, según el ranking Europe's Sustainability Leaders correspondiente a 2025, publicado este lunes por la revista canadiense Corporate Knights.

El análisis evalúa todas las empresas que forman parte del índice STOXX Europe 600, así como de las 100 principales compañías cotizadas con sede en Europa. La metodología se basa en hasta 25 indicadores (KPIs) que abarcan la gestión de recursos, gestión del personal, gestión financiera, ingresos e inversiones sostenibles y desempeño de los proveedores.

El ranking está liderado por Schneider Electric --que también logró la puntuación más alta en el ránking de las 100 compañías más sostenibles del mundo correspondiente a 2025--, seguida de Vestas Wind Systems A/S, SMA Solar Technology AG y Alstom SA, en los cinco primeros puestos. Completan el 'top ten' Signify NV, ERG SpA, United Utilities Group PLC, Nordex SE y Trane Technologies PLC.

En el caso de las españolas, Acciona figura en el puesto 20, EDP Renováveis en el 29, Acciona Energias Renovables en el 31, Iberdrola en el 38 y Acerinox en el 44.

Esta clasificación no realiza asignaciones por sectores, como ha detallado el director de calificaciones de Corporate Knights, Michael Yow, que ha destacado que la lista exhibe "una diversidad excepcional". "Me preocuparía si hubiera 12 ó 15 empresas de una misma industria, pero no es así", ha subrayado.