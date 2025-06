La Fundación Humanitaria de Gaza comienza a distribuir ayuda a líderes comunitarios de Gaza

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) ha informado de la puesta en marcha de un programa piloto para distribuir alimentos directamente a líderes comunitarios y evitar así que los civiles tengan que acudir a los centros de distribución, donde decenas han muerto en las últimas semanas.

En concreto ha entregado el cargamento de once camiones a dirigentes comunitarios del norte de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

El director ejecutivo en funciones de la GHF, John Acree, ha explicado que así "se reduce la presión sobre los principales centros" de distribución y "las cajas se distribuyen directamente a la gente" para evitar así a los miembros de Hamás.

Acree, ha explicado además que han empezado a utilizar filas de mujeres y niños desde este domingo. "Vamos a revisar las operaciones y a decidir si es una opción viable para avanzar", ha apuntado el grupo, respaldado por Israel y Estados Unidos para intentar paliar la grave crisis humanitaria que vive la población gazatí.

Además, la Fundación ha asegurado que ha distribuido otras 17.000 cajas con alimentos en los tres centros de entrega de Rafá y el centro de la Franja durante la jornada del domingo, después de que el sábado se viera obligada a suspender sus operaciones debido a amenazas de miembros de Hamás.

Las entregas se han desarrollado "sin incidentes" este domingo, según la Fundación, a pesar de que las Fuerzas Armadas israelíes han reconocido haber abierto fuego por "amenazas de Hamás" y de que fuentes palestinas aseguran que hay al menos cinco muertos.

"La GHF está probando y adaptando su modelo de distribución para garantizar la entrega de la mayor cantidad posible de ayuda para el mayor número de personas. Seguimos siendo flexible y vamos a seguir adaptando la distribución basándonos en las condiciones reales, el acceso a carreteras, la presión de la gente y la seguridad", ha añadido. El objetivo, ha destacado, es abrir nuevos puntos de entrega en el norte de Gaza.

El grupo ha difundido además un supuesto mensaje de Hamás con amenazas. "Esta es la última advertencia: estamos totalmente al tanto de todo lo que estáis haciendo, de todos vuestros movimientos (...). No se os perdonará la participación en proyectos que dañan la dignidad de nuestro pueblo y sirven a agendas sospechosas con la excusa del trabajo humanitario", ha afirmado.

"Seguir por este camino tendrá graves consecuencias y tendréis toda la responsabilidad de los resultados de vuestras acciones. Parad ahora o de lo contrario...", concluye.