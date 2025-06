La carrera para suceder a Guterres en la ONU comienza a moverse con el foco puesto en una mujer de América Latina

El mandato del actual secretario general de la ONU, António Guterres, expira a finales de 2026, por lo que el 1 de enero de 2027 la principal organización multilateral pasará a estar dirigida por una nueva persona que, según la teórica rotación regional, debería proceder de América Latina. Para este relevo, son además mayoría las voces que plantean que ha llegado el momento de que Naciones Unidas tenga a su primera líder mujer.

Guterres asumió el cargo a principios de 2017, convirtiéndose en el noveno secretario general de una organización que cumplirá en 2026 ocho décadas de historia. En estos 80 años, todos sus responsables han sido hombres, pese a que ya en la campaña previa a la designación de Guterres ya se daba por hecho que los países se inclinarían por alguna de las varias mujeres en liza.

El propio ex primer ministro portugués, partidario de la renovación general de las instituciones, ha planteado en varias ocasiones que debe ser una mujer quien le suceda.

La organización GWL Voices, que aglutina a antiguas dirigentes mundiales, ha iniciado su campaña #MadamSecretaryGeneral para reivindicar este cambio definitivo de género, lo que depende en primera instancia de que los países muevan ficha y "presenten candidaturas de las maravillosamente preparadas mujeres que podrían desempeñar este cargo".

"Estamos más convencidas que nunca de que la elección de una secretaria general podría desencadenar una revitalización más profunda de esta institución tan importante y reflejar las esperanzas de las generaciones de hombres y mujeres más jóvenes que reclaman justicia y cooperación en un mundo polarizado", plantea GWL Voices en un informe en el que examina precisamente la discriminación que aún persiste en organismos internacionales.

Este informe resalta por ejemplo que de las más de 2.800 personas que han ejercido de embajadores nacionales ante la ONU, sólo un 7 por ciento han sido mujeres. En la Asamblea General, 73 países no han estado nunca representados por una mujer de manera permanente, mientras que 64 únicamente han tenido a una embajadora.

LAS PRIMERAS QUINIELAS

La rotación regional lleva además a mirar a América Latina, donde suenan nombres como los de la costarricense Rebeca Grynspan, la mexicana Alicia Bárcena, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa o la chilena Michelle Bachelet, todas ellas con experiencia en organizaciones multilaterales vinculadas a la ONU.

Bachelet sí que ha reconocido que "quizás" se presente, mientras que Barcena ha señalado en una entrevista con Wired que "es tiempo de mujeres", pero sin postularse. "Apoyaré a cualquier mujer que se presente en esta región", ha declarado la actual ministra de Medio Ambiente de México.

Quien ya ha dado un paso al frente es el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, que en una entrevista esta semana al 'Financial Times' ha admitido que tiene en mente presentarse una vez se abra el periodo de candidaturas, aunque ha sugerido que no aparcará un cargo en el que aún le quedan varios años: "No haré campaña, mi trabajo es mi campaña".

La amplia mayoría de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CEPAL) suscribieron en abril un comunicado en el que veían "conveniente y relevante" que una persona de la región ocupe en 2027 la Secretaría General de la ONU, ya que hasta ahora sólo un latinoamericano, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, ha tenido este honor --entre 1982 y 1991--.

En la nota conjunta, de la que se desmarcaron Argentina, Paraguay y Nicaragua, se alude a que "ese cargo nunca ha sido ocupado por una mujer", pero no se plantea que necesariamente el bloque descarte de primeras la candidatura de un hombre.

De hecho, el ascenso de posiciones de ultraderecha ha implicado que desde ciertos gobiernos o contextos se cuestionen incluso estos esfuerzos por la paridad de género, por ejemplo en la Argentina de Javier Milei. GWL Voices también apunta en su informe que "el sistema internacional vive una tensión extraordinaria y que algunos gobiernos no consideran que la paridad de género sea prioritaria entre los distintos intereses en competencia".

La última palabra, en cualquier caso, la tendrán los propios países que conforman Naciones Unidas y ni siquiera todos, ya que corresponde al Consejo de Seguridad, donde están representados sólo 15 --cinco de ellos con derecho de veto-- plantear primero una recomendación para al futuro nombramiento a la Asamblea General de la ONU, de la que sí forman parte los 193 Estados miembro.