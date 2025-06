Camcom anuncia el nuevo Resident Evil: Requiem en Summer Game Fest, que llegará en febrero de 2026

Capcom ha presentado en el marco del Summer Game Fest 2025 el nuevo Resident Evil: Requiem, la novena entrega de la saga de terror que llegará el 27 de febrero de 2026 con una nueva historia de misterio e intriga, que incluye diversos asesinatos y a Grace Ashcroft como protagonista.

El evento anual de videojuegos dirigido por el también creador de The Game Awards, Geoff Keighley, ha tenido lugar durante la noche del viernes y, como es habitual, se ha celebrado ante el público en el YouTube Theater de Los Ángeles (Estados Unidos) para recoger una amplia variedad de novedades y títulos, con la participación de desarrolladoras como Sega, Bandai Namco o Square Enix, entre otras.

En este sentido, comenzando por el final, Capcom ha sido el encargado de cerrar el evento con uno de los títulos más resonados, como es de Resident Evil: Requiem, la novena entrega de la saga de terror.

Esta nueva historia tiene como protagonista a Grace Ashcroft, una profesional del FBI que tiene que hacer frente a numerosos asesinatos y hechos misteriosos. Así, se lanzará oficialmente el 27 de febrero del próximo año.

Por otra parte, el videojuego Mortal Shell II ha sido el título escogido para abrir el evento, la secuela de acción del 'soulslike' con el mismo nombre que llegará en 2026 para PC, Steam y Xbox. Siguiendo esta línea, Hideo Kojima ha aparecido de la mano de Death strandig 2: On The Beach, que llegará a PS5 el 26 de junio, y ha mostrando un nuevo trailer con los protagonistas Lucy y Neill.

Chronicles Medieval, un nuevo juego de rol de mundo abierto ambientado en la época del medievo, ha sido otra de las novedades que llegará en 2026 desarrollado por Raw Power Games. Bandai Namco, por su parte, ha anunciado Code Vein 2, su nueva entrega del juego de tipo 'hash and slash', que se lanzará durante el próximo año para PS5, Xbox Series y PC.

Otra de las novedades del Summer Game Fest ha sido el nuevo Game of Thrones: War for Westeros, un nuevo título de estrategia en tiempo real que también llegará en 2026 pero, en este caso, a través de Steam para PC.

Asimismo, Sega ha mostrado nuevas imágenes de Sonic Racing: CrossWorlds, con la aparición de personajes como Joker de Persona 5, al tiempo que ha confirmado su lanzamiento para el 25 de septiembre y ha adelantado una colaboración con Minecraft.

Igualmente, Sega también ha anunciado Stranger Than Heaven, el nombre oficial de Project Century, un título de acción desarrollado por RGG Studio que se ambienta en el siglo XIX con un entorno de 'thriller'.

Atomic Heart II, la secuela del juego de acción en primera persona desarrollado por Mundfish y enmarcado en un universo retrofuturista distópico, ha sido otro de los juegos destacados del evento, con nuevas imágenes que muestran sus nuevas mecánicas. Aunque se desconoce la fecha, estará disponible para PC y consolas.

Junto al Atomic Heart II, la desarrolladora también ha anunciado su nuevo proyecto The Cube: Atomic Universe, un multijugador ambientado en el universo de la saga.

Otro de los juegos que ha mostrado nuevas imágenes ha sido Onimusha: Way of the Sword que, de la desarrolladora Capcom, estará disponible para los usuarios en 2026. Igualmente, también se ha presentado Killer Inn, un nuevo juego de Square Enix en formato multijugador, que combina una historia de misterios de asesinato con acción en tercera persona.

El multijugador ARC Raiders, por su parte, ha confirmado su fecha de lanzamiento, que será el 30 de octubre de este año. Además, el evento también ha recogido Out of Words, un videojuego de plataformas para dos jugadores en el que los usuarios deberán colaborar para ir avanzando. Estará disponible para PS5, Xbox Series y PC.

Desarrollado por 2K Games y Hangar 13, Mafia: The Old Country ha aprovechado su paso por el evento para mostrar nuevas imágenes en un 'gameplay' donde ha mostrado la ambientación basada en la Sicilia de principios del siglo XX, el escenario de los orígenes de la organización criminal.

Por otra parte, Annapurna Interactive y LEGO han anunciado un nuevo título cooperativo al que han denominado Lego Voyagers. En él, cada jugador controlará una pequeña pieza de Lego para resolver puzles y avanzar en los mapas. Este título llegará a las consolas PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Swithc.

Continuando con Lego, también se ha anunciado el nuevo Lego Party!, un juego para competir entre amigos con diversos minijuegos, que llegará este año para PS5, Xbox Series, PC y Switch.

Entre todas las novedades, se han mostrado igualmente las primeras imágenes de Jurassic World Evolution 3 que, desarrollado por Frontier, también ha anunciado su fecha de lanzamiento, prevista para el 21 de octubre de 2025 para PS5, Xbox Series y PC.

También se ha anunciado el nuevo juego de multijugador Last Flag de Night Street Games, un título ideado para jugar por equipos de cinco contra cinco con el objetivo de alcanzar la bandera lo antes posible.

Desarrollado por Build a Rocket Boy y publicado por IO Interactive, el título Mindseye también ha formado parte del evento para mostrar un nuevo trailer y anunciar una colaboración con Hitman: World of Assassination, que contará con el personaje de Le Chiffre de Casino Royale. Este anuncio está relacionado con el nuevo juego recién anunciado de James Bond, First Light 007.

Summer Game Fest también ha recogido el lanzamiento del nuevo DLC de Lifes of P: Overture, que ya está disponible para todas las plataformas en las que está disponible el juego; así como un nuevo trailer de The Seven Deadly Sins: Origins, desarrollado por Netmarble; y Deadpool VR, un nuevo juego de Deathloop para realidad virtual que llegará a finales de 2025 para Meta Quest 3 y 3S, y donde los jugadores podrán controlar al personaje en primera persona.

De igual forma ha contado con juegos como Marvel Cosmic Invasion; Dying Light: The Beast, el nuevo título de la saga de zombis que llegará el 22 de agosto a PS5, Xbox Series y PC; el juego narrativo Mixtape y los títulos de terror de Mundfhish Powerhouse, ILL y de Serenity Forge, Fractured Blooms.