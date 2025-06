Santi Denia: "Fermín pensó que para su salud física y mental era mejor no jugar el Europeo"

El seleccionador español Sub-21, Santi Denia, confirmó este jueves que Fermín López, centrocampista del FC Barcelona, decidió que "para su salud física y mental" lo mejor era no jugar finalmente el Europeo de la categoría, mientras que dejó claro que, pese a no contar con todas las posibles piezas que desearía, se centrará de nuevo en "tratar de sacar lo mejor de cada uno".

"Siempre lo hemos hablado. Al principio, él quería hacerlo, quería estar, pero esto es todo consensuado y al final tienes que estar convencido. Tuvimos otra llamada después y pensó que para su salud tanto física como mental, era mejor no hacer este Europeo y lo hemos respetado", dijo Denia a los medios tras el entrenamiento del combinado nacional en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Cuestionado sobre los tres descartes (Kike Salas, Andrés García y Eliezer Mayenda) para configurar su lista final de 23, el técnico reconoció que "es duro dejar a tres jugadores sin un Europeo", ya que es "el sueño de un jugador de esta edad". "Valoras sobre todo lo deportivo, lo humano y hay que tomar decisiones. Estamos contentos con la lista que decidimos ayer", agregó el seleccionador.

"No, no, no", replicó preguntado si la ausencia de Salas tenía algo que ver con la investigación sobre el jugador por un tema de apuestas. "Ya estuvo aquí en la preparación. Nosotros hemos hecho la valoración deportiva y humana. Y no sabes también la pena que nos da Kike, la que nos ha dado con Andrés y con Eliezer, que estaban entregados para hacer un gran Europeo. Pero hay que decidir 23 y bueno, pues hemos tomado la decisión que habéis visto", zanjó.

Denia resaltó la dificultad para elaborar la lista, debido a los partidos de 'playoff' de LaLiga Hypermotion, la celebración del Mundial de Clubes y los jugadores que están ya en dinámica de Absoluta y reiteró que se siente "una víctima del calendario". "Hay más calendario y es algo que no controlamos. Este Europeo no es una fecha FIFA, entonces todo se consensúa con clubes, con Luis de la Fuente y con todo el mundo", agregó.

"Nuestro trabajo, repito, va a ser otra vez hacer un grupo, que defiendan como un grupo, que ataquen como un equipo y vamos a tratar de sacar lo mejor de cada uno. Pero creo que el calendario es el que es, nunca había un Mundial de Clubes en verano y este año ha pasado", subrayó el seleccionador.

El campeón olímpico tiene claro que los clubes, "por lo que sea, por lo deportivo, por lo económico, por los intereses que sean, están allí en ese Mundial". "Y a partir de ahí nosotros tenemos que jugar con las cartas que nos dan", sentenció al respecto.

Uno de los convocados para el Europeo es el lateral Marc Pubill, que por este motivo no podrá jugar con la UD Almería el 'playoff' de ascenso a LaLiga EA Sports que arranca este fin de semana. "En la preparación está claro que ha hablado con el club y se ha llegado también a un entendimiento. La concentración empezó el sábado, Marc pudo jugar ese partido, también el último partido de Liga, y el acuerdo que se llegó fue que después de ese partido estaba con nosotros concentrado y disponible para nosotros", advirtió.

Sobre los jugadores que aún tienen pendiente por resolver su futuro, Denia explicó que no es la situación ideal, pero que "son circunstancias" que no pueden "controlar". "Lo bueno sería que todo el mundo tenga su futuro resuelto cuanto antes y estén tranquilos, pero en lo que podamos les vamos a ayudar desde la federación. Ya nos pasó el año pasado, dentro de la concentración. Y lo mejor es que estén tranquilos para que su futuro esté firmado", expresó.

Sobre el objetivo de España para este Europeo, el entrenador albaceteño afirmó que quieren "mejorar el papel" de la anterior edición de fueron subcampeones ante Inglaterra. "Focalizamos mucho la energía y el análisis en el partido ante Ucrania de este viernes, que es importante como preparación. Y luego en el partido de Eslovaquia, que es el primer partido del Europeo y siempre es el más importante", puntualizó antes del amistoso ante los ucranianos en Alcorcón (Madrid) y sin querer ir mucho más allá.

En este sentido, Santi Denia recalcó la ilusión que le hace, a nivel personal, ganar este Europeo Sub-21, después de haber perdido la final en 2023. "Es un reto y sería un sueño hecho realidad después de esos Europeos con las más pequeñas", concluyó, en referencia a los campeonatos continentales que conquistó con la Sub-17 y la Sub-19.