Mateo: "Cometeríamos un error si pensáramos que este es un duelo de Pablo contra Chus"

Madrid, 2 jun (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró que sería un error si se pensase que la eliminatoria de la Liga Endesa que va a enfrentar a su equipo contra el Baskonia es un duelo entre él y Pablo Laso, ahora técnico del rival y con el que trabajó durante la etapa de este último en el club blanco.

"Seguramente no haya secretos entre nosotros, porque él me conoce a mí, al Real Madrid y a los jugadores. Tendrá su planteamiento, su forma de verlo. Y nosotros no solo tenemos que conocer a Pablo, sino que hay que analizar a los jugadores, al equipo y cómo está jugando. Cometeríamos un error si pensáramos que este es un duelo de Pablo contra Chus", dijo.

"Es un duelo de dos equipos con talento, que juegan bien al baloncesto, que van a luchar por un pase a semifinales en un acontecimiento tan importante como la Liga Endesa. Tenemos que analizar bien al rival, por dónde pasan las posibilidades en el partido, y ejecutarlo a la perfección. Tenemos que hacer un muy buen partido para ganar al Baskonia", añadió.

Mateo definió al rival como "peligrosísimo" porque tiene jugadores de muchísimo talento con "una capacidad ofensiva extraordinaria". Aún así confía en hacer valer la ventaja de campo en una eliminatoria al mejor de tres partidos, los cuales considera "peligrosos": "El Baskonia es un equipo muy ofensivo, con mucha capacidad anotadora. Tenemos que intentar controlar todas sus variables ofensivas; tienen muchísimos recursos ofensivos, muchos jugadores con capacidad de desbordar a su par, con muchas posesiones".

"Tenemos que tratar de controlar nuestras opciones ofensivas, que también tenemos y debemos hacer ver. Creo que va a ser un partido duro, largo, igualado, y vamos a tener que tener la paciencia suficiente como para hacerlo madurar para que se decante de nuestro lado. Pero sin prisas, con paciencia, sin ansiedad por querer resolverlo antes de tiempo. Los partidos se ganan muchas veces en el último minuto y hay que estar preparados para ello", opinó.

La buena racha que llevan hace que para muchos sean los favoritos al títulos, aunque él afirma que en el plantel lo dejan aparte: "Hay que jugar partidos desde el minuto uno hasta el último. Si somos capaces de hacer un buen partido vamos a ganar y si no somos capaces, ganarán ellos. Es baloncesto, es deporte y los favoritismos no valen absolutamente para nada".

En caso de victoria, los suyos se cruzarán con el Unicaja de Málaga o el Barça, si bien quiere solo pensar en el Baskonia y no dar pasos adelante: "No hay que anticiparse a nada; porque el camino se hace paso a paso. A veces querer correr más deprisa de lo que puedes te hace perder más el foco de lo que requiere la atención".

El técnico confirmó que el alero bosnio Dzanan Musa estará disponible, pero que no sucederá lo mismo con el también alero argentino Gabriel Deck, cuya presencia en algún momento de los playoffs está en duda por un problema en la cadera. Además aseguró que no ve descentrados a Hugo González y a Eli John Ndiaye, que podrían ser elegidos por equipos de la NBA vía draft.

"Sería fenomenal para ellos y seguramente nosotros seguiremos haciendo trabajar a gente joven como lo estamos haciendo y para que la gente se fije en ellos como posibles jugadores de NBA. Siempre que suceda nos alegraremos por ello, pero nos fastidiará mucho perder a jugadores buenos".

Además, habló acerca del hecho de que la Euroliga haya ampliado el número de equipos en dos más para la próxima campaña: "Siempre digo que hay que mirar un poco a los jugadores. Nos encanta la Euroliga, competir al máximo nivel. Es fantástico siempre y cuando queramos que los jugadores se mantengan medianamente sanos. Llevamos 80 partidos y hemos dejado de jugar tres. Esto se acerca cada vez más a los cien y eso supone que los jugadores con selecciones acaban jugando un montonazo de partidos".

"La exigencia que existe a la hora de querer estar bien al principio, en el medio y al final se aceptará pero creo que al final todo el mundo quiere que estemos bien en todo momento y eso es imposible para un jugador, porque son seres humanos. No dejemos de pensar que ellos también respiran, sufren, se golpean, se dañan. Y si queremos ver muy buen el nivel todos los días de todos los jugadores, no es fácil", completó. EFE