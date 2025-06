Maite Zubieta: "Patri Guijarro es y debería ser la referente para las que jugamos en esa posición"

La joven centrocampista del Athletic Club y la selección Maite Zubieta intentará ponerle "las cosas difíciles" a Montse Tomé para poder estar en la Eurocopa de Suiza en una zona en la que tiene como competencia "a las mejores mediocampistas del fútbol femenino", en especial a Patri Guijarro, a la que considera como "la referente" para todos aquellas que juegan en su posición.

Maite Zubieta atiende a Europa Press durante la concentración de la selección para los partidos de la Liga de Naciones ante Bélgica e Inglaterra justo el día que cumple 21 años. "Diría que bastante rápido", expresó preguntada por cómo ha pasado este tiempo. "No llevo casi tiempo en esta liga de una manera profesional y ahora el poder estar aquí disfrutando de mis compañeras y de esta selección, es un placer", añadió.

La vizcaína ya va siendo una asidua en las listas de Montse Tomé, que la hizo debutar a finales de 2024 en el amistoso ante Corea del Sur, y ahora no acusa los nervios como el primer día. "Desde un principio me han acogido muy bien y cada concentración, entrenamiento y momento con ellas se te hace todo mucho más ameno. Cada vez estoy mucho más a gusto", apuntó.

Esa confianza le pone más cerca estar en la lista para la Eurocopa de Suiza de este verano, aunque eso "va a ser todo decisión de Montse". "Espero intentar ponerle las cosas difíciles para que en esa última convocatoria pueda estar e ir", desea la mediocentro, que tuvo minutos en la victoria de este pasado viernes ante Bélgica (1-5).

Hacerse un hueco en el centro del campo es complicado por la presencia sobre todo de Patri Guijarro, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, pero para la de Busturia, "sin ninguna duda", poder entrenar con ellas es "el mejor ejemplo para poder aprender". "Son las mejores mediocampistas que tenemos en este deporte. En cada entrenamiento hay que intentar escucharlas, fijarse mucho en ellas e intentar poco a poco ir asemejándose en lo que una pueda", advierte.

Por encima de todas, se fija en la balear, que juega en su misma posición de mediocentro, aunque, "de niña", no esconde que le gustaba "mucho" Sergio Busquets. "Era en el que más me fijaba, ya que jugamos en la misma posición, y a medida que fui viendo un poco más el fútbol femenino y cada vez entrando más, obviamente Patri, que es y tendría que ser la referente para todas las que jugamos en esa posición", aseveró.

Zubieta sabe que juega en "una posición muy difícil porque tienes muchas veces poco tiempo para ejecutar" y en la que "las pérdidas pueden ser muy peligrosas". "Te diría que hay que tener cabeza y sangre fría", opina la futbolista del Athletic Club sobre las buenas cualidades para una '5'.

EL DULCE VERANO DE 2022

A sus 21 años, aporta juventud a una selección que tira mucho del talento que viene de las categorías inferiores lo que evidencia que "las cosas en España se están haciendo bien". En su caso, vivió un feliz verano de 2022 en el que fue campeona de Europa Sub-19 y campeona del mundo Sub-20. "Lo recuerdo con mucha felicidad porque si ganar un campeonato es difícil, imagina ganar los dos y en un verano. Fue duro porque fue mucho tiempo dando vueltas fuera de casa, pero la recompensa lo mereció", resaltó.

Maite Zubieta tiene claro que en las categorías inferiores "siempre" han tenido el "objetivo" y "la mentalidad" de llevarse "todo para casa". "A raíz de que las cosas se van haciendo bien y cada vez vamos cogiendo más importancia, tanto en la Liga como en la selección, pues las cosas llegan a su medida de tiempo. Llegó con la Absoluta porque al final tenemos unas jugadoras increíbles y en algún momento tenía que llegar la recompensa con tanta calidad y tanto trabajo", agregó sobre el éxito del pasado Mundial de 2023.

Pero esto ha provocado que se conviertan en el rival a batir, algo que ella ya vivía "también desde las categorías inferiores". "Siempre éramos las que todo el mundo quería ganar porque España gana muchos títulos en Sub-16, Sub-19, Sub-20, y creo que contra nosotras suelen venir con más ganas. En la Absoluta, con las temporadas que han hecho mis compañeras, ¿cómo no van a querer venir a quitarnos títulos?", apuntó la jugadora del Athletic Club.

En su caso, el salto a la Absoluta fue "toda una sorpresa, sin ninguna duda". "Al final es cuestión de ir adaptándose poco a poco, de ir cogiendo confianza sobre todo en los entrenamientos y esperar tu oportunidad. Todas somos conscientes de las jugadoras que hay aquí, y tenemos que aprovecharnos de ello. Las que venimos como nuevas, por así decirlo, intentar aprender y cada ratito que tengamos intentar exprimirlo al cien por cien", subrayó.

A Zubieta le puede ayudar jugar en un club que siempre ha cuidado mucho el fútbol femenino y que no duda en tirar de la cantera para su primer equipo. "Lleva tiempo haciéndolo muy bien con el femenino. Desde muy temprana edad ya se empiezan a trabajar muchas cuestiones que rodean este deporte y creo que estos dos años se han visto un poco los frutos del tiempo que llevamos trabajando desde pequeñas para intentar ir cogiendo más peso en esta liga", celebra la vizcaína.

LO INDESCRIPTIBLE DE JUGAR EN SAN MAMÉS

En febrero, tuvo la oportunidad de visitar un templo futbolístico como Wembley para el duelo contra Inglaterra, pero no tiene dudas de que "San Mamés mola más". "No importa a qué estadio vaya, que al que siempre voy a querer volver y poder jugar va a ser San Mamés. Es el sueño de todo niño y niña de Vizcaya y alrededores el poder llegar a jugar en San Mamés y si aparte lo haces con la camiseta de la Athletic no te lo puedo ni describir", se sinceró.

La temporada de las 'Leonas' ha sido notable, finalizando cuartas en la Liga F y peleando hasta el final por el acceso de la previa de la Liga de Campeones. "Estamos muy contentas. Es verdad que al final queda un sabor amargo porque no terminamos de conseguir esa plaza para Champions, pero no tiene que empañar la temporada que hemos hecho. Veníamos de hacer una gran campaña también el año pasado y lo más difícil era poder repetirlo y mejorarlo, y creo que lo hemos hecho, así que poco a poco iremos poniéndonos objetivos más ambiciosos e intentaremos ir luchando a por más cosas", indicó.

Zubieta admite que el Athletic es un club que se vive "mucho" y por ello reconoce que lo vivido por Óscar de Marcos en su despedida del primer equipo masculino fue especial. "Para todos los que estamos ahí, el poder terminar despidiéndote con tu familia y todo ahí tiene que ser una emoción y una sensación inmejorable", ahondó la centrocampista.

Nacida en un pequeño pueblo de Vizcaya, Busturia, de poco más de 1.600 habitantes, fue gracias a su hermano por lo que optó por el fútbol. "Él ya estaba apuntado en el equipo del pueblo y yendo con mi padre a verle y a pasar el rato a las tardes me terminó gustando tanto que también me metí ahí dentro y hasta ahora que no he parado", rememoró.

"Una no piensa en ese momento dónde va a llegar y lo que le queda por vivir. Ni hace dos años pensaba dónde podría estar, tanto en el club como en la selección. A seguir trabajando para que dure muchos años", añadió Zubieta, que aseguró que el éxito del Mundial de 2023 repercutió y fue "un gran paso para la sociedad y para el fútbol femenino".

"Creo que ha hecho que veamos el fútbol femenino de una manera más profesional porque creo que ha habido veces que no se nos ha tomado con la profesionalidad que merecemos y que merece este deporte. Ha sido un ejemplo, sobre todo para las niñas, el ver que tus referentes también pueden conseguir grandes cosas y el poder verte a ti misma en el futuro consiguiéndolo es algo que te impulsa a meterte aquí y a lucharlo", sentenció.