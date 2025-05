Taylor Swift se adueña de su catálogo musical tras años de disputa con Scooter Braun

Los Ángeles (EE.UU.), 30 may (EFE).- Taylor Swift anunció este viernes que ha recuperado el control de su catálogo musical casi seis años después de que este hubiese sido vendido al productor Scooter Braun.

"He estado rompiendo en llanto de alegría a intervalos aleatorios desde que descubrí que esto realmente está sucediendo. De verdad puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho... ahora me pertenece... a mí", escribió la cantante estadounidense en una carta publicada en su página web. EFE